Neurologista recomenda adicionar isto ao café para melhorar a memória e prevenir a demência

Para muitos, o café da manhã é indispensável para começar o dia com energia. Esta bebida, que tantos associam ao ato de acordar, pode tornar-se ainda mais benéfica para o cérebro com a adição de um ingrediente inesperado, mas bastante saudável.
Segundo um artigo do HuffPost espanhol, que cita o neurologista Brandon Crawford, acrescentar especiarias ao café pode estimular o cérebro de forma natural. Mas porque motivo estes ingredientes simples conseguem ter impacto real na saúde neurológica?
Um dos primeiros exemplos é a canela, uma especiaria já comum entre quem gosta de intensificar o sabor do café. Além de proporcionar um aroma e sabor muito característicos, a canela regula os níveis de açúcar no sangue, algo essencial para manter as funções cognitivas e prevenir doenças neurodegenerativas, explica o médico. É também um poderoso antioxidante, o que reforça ainda mais os seus benefícios.
Mas a canela não é a única especiaria aliada do cérebro. Nos últimos anos, ganhou destaque o chamado “golden latte”, uma combinação de curcuma com café (e leite). Esta bebida tornou-se tendência e não é por acaso.
A curcuma é reconhecida por ajudar a reduzir a inflamação no cérebro, além de contribuir para o controlo do açúcar no sangue, tal como a canela. Para quem prefere beber café após uma refeição, esta especiaria é uma excelente opção, uma vez que acelera o metabolismo e melhora a digestão.
O artigo refere ainda duas outras especiarias que podem ser ótimas aliadas se adicionadas ao café: gengibre e noz-moscada. O gengibre destaca-se pelo seu efeito anti-inflamatório e pela capacidade de equilibrar neurotransmissores, enquanto a noz-moscada é valorizada pelo seu contributo para a memória.
Além dos benefícios individuais de cada especiaria, a sua combinação com o café permite transformar uma simples rotina matinal num hábito mais nutritivo e funcional. Incorporar estes ingredientes não exige grandes mudanças e pode ser uma forma simples de promover a saúde neurológica no dia a dia.
Com pequenas adaptações, como experimentar diferentes quantidades ou misturas, cada pessoa pode encontrar a versão que melhor se adequa ao seu gosto. O essencial é perceber que, para além do sabor, estas especiarias oferecem um reforço natural ao bem-estar e às funções cognitivas, tornando o café uma bebida ainda mais completa.