Neurologista recomenda adicionar isto ao café para melhorar a memória e prevenir a demência

  • Dois às 10
  • Hoje às 16:00

Esta bebida, que tantos associam ao ato de acordar, pode tornar-se ainda mais benéfica para o cérebro com a adição de outros ingredientes

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Para muitos, o café da manhã é indispensável para começar o dia com energia. Esta bebida, que tantos associam ao ato de acordar, pode tornar-se ainda mais benéfica para o cérebro com a adição de um ingrediente inesperado, mas bastante saudável.

Segundo um artigo do HuffPost espanhol, que cita o neurologista Brandon Crawford, acrescentar especiarias ao café pode estimular o cérebro de forma natural. Mas porque motivo estes ingredientes simples conseguem ter impacto real na saúde neurológica?

Um dos primeiros exemplos é a canela, uma especiaria já comum entre quem gosta de intensificar o sabor do café. Além de proporcionar um aroma e sabor muito característicos, a canela regula os níveis de açúcar no sangue, algo essencial para manter as funções cognitivas e prevenir doenças neurodegenerativas, explica o médico. É também um poderoso antioxidante, o que reforça ainda mais os seus benefícios.

Mas a canela não é a única especiaria aliada do cérebro. Nos últimos anos, ganhou destaque o chamado “golden latte”, uma combinação de curcuma com café (e leite). Esta bebida tornou-se tendência e não é por acaso.

A curcuma é reconhecida por ajudar a reduzir a inflamação no cérebro, além de contribuir para o controlo do açúcar no sangue, tal como a canela. Para quem prefere beber café após uma refeição, esta especiaria é uma excelente opção, uma vez que acelera o metabolismo e melhora a digestão.

O artigo refere ainda duas outras especiarias que podem ser ótimas aliadas se adicionadas ao café: gengibre e noz-moscada. O gengibre destaca-se pelo seu efeito anti-inflamatório e pela capacidade de equilibrar neurotransmissores, enquanto a noz-moscada é valorizada pelo seu contributo para a memória.

Além dos benefícios individuais de cada especiaria, a sua combinação com o café permite transformar uma simples rotina matinal num hábito mais nutritivo e funcional. Incorporar estes ingredientes não exige grandes mudanças e pode ser uma forma simples de promover a saúde neurológica no dia a dia.

Com pequenas adaptações, como experimentar diferentes quantidades ou misturas, cada pessoa pode encontrar a versão que melhor se adequa ao seu gosto. O essencial é perceber que, para além do sabor, estas especiarias oferecem um reforço natural ao bem-estar e às funções cognitivas, tornando o café uma bebida ainda mais completa.

Temas: Cafe Benefícios Demência Memória

RELACIONADOS

Especialista alerta que um dos cafés mais consumidos em Portugal não é recomendado

Beber café depois do almoço pode ser altamente perigoso. E o alerta vem de um cardiologista

Não tome estes cinco medicamentos com café

Se tem mais de 60 anos e bebe café, não ignore este aviso

A Não Perder

Inseparáveis em crianças, ficaram afastados muitos anos até que uma chama se reacendeu. Agora, vão casar

Há 3h e 9min

São irmãos, apaixonaram-se e tiveram dois filhos. Continuam a lutar para poder casar-se

Há 3h e 40min

Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia

Há 3h e 50min

Disse que tinha cancro e era mentira. Influencer chora perante os 3 milhões de seguidores

Hoje às 15:55

Amor: há 4 sinais (muitas vezes ignorados) que mostram que está com a pessoa errada

Hoje às 15:00

O que anda a fazer Catarina Miranda? O trabalho que ninguém imaginava que teria

Hoje às 14:23

Cristina Ferreira revela fotografia sua «terrível» tirada em 2007 e reflete sobre o passado

Hoje às 14:18
MAIS

Mais Vistos

Jéssica Vieira e João Oliveira: o romance que ninguém esperava

Hoje às 11:09

Jéssica Vieira e João Oliveira estão juntos? Eis as imagens que estão a dar que falar

Hoje às 11:07

Cristiano Ronaldo na Casa Branca: debate aceso divide opiniões em estúdio

Hoje às 10:30

Convidada deixa escapar expressão: a reação de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos é impagável

Ontem às 10:46

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

Hoje às 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Fora do Estúdio

Disse que tinha cancro e era mentira. Influencer chora perante os 3 milhões de seguidores

Hoje às 15:55

O que anda a fazer Catarina Miranda? O trabalho que ninguém imaginava que teria

Hoje às 14:23

Cristina Ferreira revela fotografia sua «terrível» tirada em 2007 e reflete sobre o passado

Hoje às 14:18

Jornalista ligada a caso de atropelamento e fuga. Eis a explicação que apresentou

Hoje às 13:58

Fotos

Inseparáveis em crianças, ficaram afastados muitos anos até que uma chama se reacendeu. Agora, vão casar

Há 3h e 9min

São irmãos, apaixonaram-se e tiveram dois filhos. Continuam a lutar para poder casar-se

Há 3h e 40min

Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia

Há 3h e 50min

Neurologista recomenda adicionar isto ao café para melhorar a memória e prevenir a demência

Hoje às 16:00