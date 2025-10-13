Não tome estes cinco medicamentos com café

  • Joana Lopes
  • Hoje às 13:00
Café e medicamentos
Café e medicamentos

O café é uma bebida diária para milhões de pessoas, mas nem todos sabem que ele pode interferir com certos medicamentos. Algumas combinações podem reduzir a eficácia dos fármacos ou até provocar efeitos indesejados.

É bem conhecido o efeito estimulante do café no aparelho digestivo, razão pela qual é frequentemente útil para pessoas que sofrem de obstipação. No entanto, esta ação da cafeína pode interferir na absorção de certos nutrientes, como o ferro. Para além disso, a cafeína pode interagir com diversos medicamentos, alterando a sua absorção e eficácia no organismo, como explica um artigo do The Jerusalem Post.

O mesmo artigo identifica cinco tratamentos comuns que podem ser afetados pelo consumo de café. No caso dos antidepressivos, a cafeína pode interferir na absorção de fármacos como fluvoxamina, amitriptilina, escitalopram e imipramina, diminuindo, em alguns casos, a absorção dos seus princípios ativos. Por outro lado, estudos citados pelo The Jerusalem Post indicam que a fluvoxamina pode melhorar a resposta do organismo à cafeína, atenuando efeitos secundários como insónia e aumento da frequência cardíaca. Quem toma antidepressivos deve esperar, pelo menos, uma hora após a ingestão do medicamento antes de consumir café.

No que diz respeito a medicamentos para a hipertensão, sabe-se que a cafeína aumenta a frequência cardíaca e pode afetar a pressão arterial. Combinar café com estes fármacos pode ser problemático, uma vez que estes medicamentos atuam geralmente para abrandar o ritmo cardíaco, reduzindo o esforço do coração ao bombear sangue, explica o The Jerusalem Post. Estudos indicam que tomar café enquanto se usam certos medicamentos, como o amlodipino, pode dificultar a absorção do fármaco e comprometer a sua eficácia.

Para quem sofre de asma e utiliza broncodilatadores, como a aminofilina ou a teofilina, é importante compreender como estes medicamentos atuam e os efeitos no organismo. Os broncodilatadores, que contêm esteroides, relaxam as vias respiratórias, facilitando a respiração, mas podem também causar efeitos secundários como dores de cabeça, inquietação, dores de estômago e irritabilidade, escreve o The Jerusalem Post. Estudos mostram que o consumo de café e outras bebidas com cafeína pode aumentar o risco destes efeitos secundários e, em alguns casos, reduzir a absorção do medicamento.

Relativamente aos tratamentos para a diabetes, o The Jerusalem Post cita um estudo da Associação Americana de Diabetes que concluiu que a ingestão de bebidas com cafeína pode aumentar os níveis de insulina e de açúcar no sangue. Este estudo sugere que o consumo elevado de cafeína pode dificultar o controlo glicémico e aumentar o risco de complicações associadas à diabetes. Além disso, adicionar leite e açúcar ao café, como é comum, pode elevar ainda mais os níveis de açúcar no sangue, prejudicando a eficácia dos medicamentos para a diabetes.

Por fim, no caso dos medicamentos para constipações e alergias, que são utilizados mesmo por quem não toma outros fármacos regularmente, muitos contêm esteroides ou componentes como a pseudoefedrina hidroclorídrica, que aumentam a atividade do sistema nervoso central. O The Jerusalem Post explica que, quando combinados com café, estes medicamentos podem intensificar o efeito no sistema nervoso central, aumentando o risco de efeitos secundários como inquietação, irritabilidade e perturbações do sono.

Temas: Café Medicamentos

