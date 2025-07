Nunca mais bebemos café sem acrescentar isto. Foi um conselho de um neurologista

Segundo um neurologista, incluir um simples ingrediente no seu café diário pode fazer toda a diferença para a saúde do seu cérebro.

Para muitas pessoas, tomar café de manhã é fundamental para despertar. Esta bebida, que ajuda a ficar mais alerta, pode beneficiar ainda mais o cérebro se lhe adicionarmos um ingrediente inesperado, mas muito saudável.

Segundo um artigo do HuffPost espanhol, que cita o neurologista Brandon Crawford, para estimular o cérebro é recomendável acrescentar especiarias ao café. Mas qual a razão para estes ingredientes simples terem um efeito positivo na saúde neurológica?

Comecemos pelos benefícios da canela, uma especiaria que muitas pessoas já gostam de adicionar ao café. Conforme o artigo, além de conferir um sabor distinto à bebida, a canela ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, um fator fundamental para manter as funções cognitivas e prevenir doenças neurodegenerativas. O médico também destaca as propriedades antioxidantes da canela.

No entanto, a canela não é a única especiaria que pode melhorar a saúde do cérebro quando adicionada ao café. Nos últimos anos, o «golden latte» tem vindo a ganhar popularidade — trata-se de uma combinação de curcuma com café (e leite).

Esta bebida, que tem cada vez mais seguidores, é benéfica para a saúde cerebral porque a curcuma ajuda a diminuir a inflamação no cérebro. Além disso, tal como a canela, também contribui para o controlo do açúcar no sangue.

Para quem aprecia café após as refeições, a curcuma é uma grande aliada, pois auxilia no acelerar do metabolismo e na melhoria da digestão.

O artigo menciona ainda duas outras especiarias que, quando adicionadas ao café, podem ser muito benéficas para o cérebro: gengibre e noz-moscada. O gengibre possui um efeito anti-inflamatório e ajuda a equilibrar os neurotransmissores, enquanto a noz-moscada é reconhecida pelo seu efeito positivo na memória.