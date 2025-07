Quantos cafés se devem beber por dia? Especialistas alertam para a dose máxima recomendada

É das bebidas mais consumidas em Portugal, contudo, a dúvida sobre a quantidade recomendada é sempre uma dúvida. A ciência respondeu e esta é a dose recomendada diária para o consumo de café.

Beber café de manhã não serve apenas para acordar. De acordo com um artigo recente do jornal britânico The Telegraph, há evidências crescentes de que o café pode ter um impacto muito positivo no nosso organismo — mais especificamente no microbioma intestinal, o conjunto de bactérias “boas” que influenciam a saúde física e mental.

Segundo a nutricionista Nicola Shubrook, o café contém compostos que funcionam como prebióticos, alimentando as bactérias benéficas no intestino. A diversidade destas bactérias está associada a uma melhor digestão, metabolismo, controlo de peso e até saúde mental.

Um estudo publicado em 2023 na revista científica Nutrients mostrou que consumidores regulares de café apresentam maior variedade de bactérias benéficas no cólon, incluindo tipos que ajudam a prevenir doenças como fibrose hepática e problemas cardiovasculares. Simultaneamente, observou-se uma redução de bactérias nocivas associadas a distúrbios intestinais.

Café: quanto é demais?

Mas afinal, quantos cafés se devem beber por dia? A resposta, segundo os especialistas citados pelo The Telegraph, parece situar-se entre duas a três chávenas de café preto por dia — quantidade comum entre os centenários das chamadas “zonas azuis” da Europa, como a Sardenha e Ikaria. Cinco é apontado como o limite superior, com 400mg de cafeína por dia a ser a dose máxima recomendada.

Contudo, o teor de cafeína pode variar muito: desde cerca de 70mg numa chávena de café caseiro até 325mg num cappuccino de tamanho médio em grandes cadeias, como a Costa.

Café filtrado, sem açúcar e sem leite?

O modo de preparação também influencia os benefícios. Café filtrado ou feito em Aeropress conserva mais antioxidantes do que o café de prensa francesa, segundo um estudo de 2023. Por outro lado, adicionar leite ou açúcar pode reduzir o efeito dos polifenóis, compostos com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

Para quem procura um café mais saudável, a recomendação é optar por café preto, usar grãos frescos e, se desejar mais benefícios, adicionar especiarias naturais como gengibre, cardamomo ou açafrão-da-terra.