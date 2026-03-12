Não vai acreditar no que o café faz às suas plantas. Especialistas explicam

Estas 20 plantas de interior são muito resistentes e ideais para quem sabe pouco de jardinagem

Já alguma vez pensou em usar café nas suas plantas? Pode parecer estranho, mas especialistas revelam que, quando usado corretamente, o café pode mudar tudo.

Segundo Martha Stewart, os restos de café contêm pequenas quantidades de nutrientes essenciais para o solo, como nitrogénio, fundamental para o crescimento das plantas, potássio, que ajuda a regular a água e a manter a saúde da planta, magnésio, necessário à fotossíntese, e cobre, que intervém em diversos processos do desenvolvimento vegetal.

Para além disso, estes resíduos podem estimular a atividade de microrganismos no solo, contribuindo para melhorar a sua estrutura e aumentar a retenção de nutrientes ao longo do tempo. A especialista Linda Brewer acrescenta que o café também pode ajudar a afastar lesmas, uma das pragas mais comuns em jardins e hortas.

Apesar destes benefícios potenciais, os especialistas alertam para a necessidade de moderação. Quantidades elevadas de restos de café podem aumentar a acidez do solo, prejudicar algumas plantas, formar uma camada compacta na terra que dificulta a entrada de água, e atrasar a germinação de sementes devido à presença de cafeína. Por este motivo, o café não deve ser considerado um substituto de fertilizantes.