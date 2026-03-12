Não vai acreditar no que o café faz às suas plantas. Especialistas explicam

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 9min

Já alguma vez pensou em usar café nas suas plantas? Pode parecer estranho, mas especialistas revelam que, quando usado corretamente, o café pode mudar tudo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Segundo Martha Stewart, os restos de café contêm pequenas quantidades de nutrientes essenciais para o solo, como nitrogénio, fundamental para o crescimento das plantas, potássio, que ajuda a regular a água e a manter a saúde da planta, magnésio, necessário à fotossíntese, e cobre, que intervém em diversos processos do desenvolvimento vegetal.

Para além disso, estes resíduos podem estimular a atividade de microrganismos no solo, contribuindo para melhorar a sua estrutura e aumentar a retenção de nutrientes ao longo do tempo. A especialista Linda Brewer acrescenta que o café também pode ajudar a afastar lesmas, uma das pragas mais comuns em jardins e hortas.

Apesar destes benefícios potenciais, os especialistas alertam para a necessidade de moderação. Quantidades elevadas de restos de café podem aumentar a acidez do solo, prejudicar algumas plantas, formar uma camada compacta na terra que dificulta a entrada de água, e atrasar a germinação de sementes devido à presença de cafeína. Por este motivo, o café não deve ser considerado um substituto de fertilizantes.

Temas: Café Plantas

RELACIONADOS

Reduza a humidade em casa sem produtos caros. Só precisa destas plantas

Estas plantas nunca devem ser colocadas perto das laranjeiras ou limoeiros

As 12 plantas que todos deveríamos ter dentro de casa

Jardineiros garantem que durante anos ignorámos um valioso 'tesouro' para as plantas

Dicas

Espanhóis destacam pó para cabelo que dá volume instantâneo: “com capacidade para elevar as raízes”

Hoje às 11:01

Esqueça a velha esfregona suja: as casas modernas já só têm mopa a vapor

Hoje às 09:00

Não compre azeite antes de ver este detalhe escondido no rótulo. Pode não ser verdadeiro

10 mar, 17:00

Sim, há telemóveis de marca a 100 euros na Festa de Ofertas da Primavera da Amazon

10 mar, 11:00

Fuja do mau tempo: descubra as ilhas sempre ensolaradas a duas horas de Portugal

9 mar, 17:00

Comer por 1 euro e dormir num hotel de luxo por 3: descobrimos o destino mais barato do mundo de que quase ninguém fala

9 mar, 16:00

Xiaomi Redmi Note 14: o smartphone de 132€ que desafia câmaras de gama alta

3 mar, 11:52
MAIS

Mais Vistos

Em direto! A reação imperdível de Diana Dora ao segredo de Catarina

Ontem às 11:39

Cláudio Ramos comenta uma das gravidezes mais faladas do momento: «Que venha com saúde»

Hoje às 10:25

Inesperado! Juiz Hélder Fráguas «invade» estúdio, em direto

Ontem às 10:40

'Bomba': Hugo assume relação fora da casa após beijar Sara e esta foi a reação imperdível de Cláudio Ramos

Hoje às 10:06

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Evite este erro se deseja um puré de batata cremoso. Troque a manteiga por isto

Há 9 min

É ideal para quando a carteira aperta: veja a receita desta massa que se faz em 30 minutos

Hoje às 10:00

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

10 mar, 16:00

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

9 mar, 13:00

Fora do Estúdio

Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

Há 3h e 9min

Sandra Felgueiras assinala o fim de um capítulo: "Que sejas muito feliz"

Hoje às 12:00

Quanto custou o vestido que a primeira-dama usou na cerimónia de tomada de posse de António José Seguro?

Hoje às 11:00

Sandra Felgueiras admite que foi "fundo do poço". E explica o que a salvou de estar "mergulhada numa cama, numa depressão"

Ontem às 16:30

Fotos

Evite este erro se deseja um puré de batata cremoso. Troque a manteiga por isto

Há 9 min

Não vai acreditar no que o café faz às suas plantas. Especialistas explicam

Há 1h e 9min

Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

Há 3h e 9min

Fim aos cabelos emaranhados: este aspirador tem entrada de sucção sem escova

Há 3h e 50min