Bebe café em cápsulas? Saiba qual o método que permite poupar mais de 400 euros

A DECO - Defesa do Consumidor fez as contas e apontou qual o melhor sistema para beber café em casa e poupar centenas de euros

Beber café é um hábito diário para muitas pessoas e, para muitos casais, pode ser um grande gasto. No entanto, se considerar que a opção de beber café em casa é muito mais barata do que fazê-lo fora, descobrir formas de otimizar esse consumo pode gerar uma economia significativa ao longo do ano. De acordo com uma análise realizada pela DECO - Defesa do Consumidor, se bebe café em casa regularmente , existe uma estratégia simples e eficaz que pode adotar para poupar mais de 400 euros por ano.

No caso de um casal que consome 8 cafés por dia (4 cafés cada um), podemos analisar o impacto financeiro de diferentes opções de café em casa.

Café em cápsulas

Uma das opções mais populares atualmente é a máquina de café de cápsulas. As cápsulas, embora convenientes, são mais caras. Cada cápsula (das compatíveis, que apresentam um preço mais acessível) ronda os 0,25€ e, se ambos beberem 8 cafés por dia, o custo diário é de 2€ (0,25€ x 8 cafés).

Ao longo de um mês, isso resulta em 60€ (2€ x 30 dias) e, ao longo de um ano, em 720€, de acordo com os dados publicados na DECO. Este é o custo de manter uma rotina de café usando cápsulas em casa, o que, comparado ao preço de consumir fora de casa, é de facto mais vantajoso, mas ainda assim um valor considerável.

Café em grão ou moído

Uma alternativa muito mais económica é o café em grão ou moído, de acordo com as contas da DECO. Este tipo de café, apesar de exigir um pouco mais de tempo e preparação, oferece uma poupança significativa. O preço médio de um café em grão ou moído ronda os 0,08€ por café. Assim, para um casal que consome 8 cafés por dia, o custo diário será de 0,64€ (0,08€ x 8 cafés).

Ao longo de um mês, isso resulta em 20€ (0,64€ x 30 dias) e, ao longo de um ano, em 240€. Isso significa que, ao optar por esta opção mais barata, pode economizar cerca de 480€ em relação ao custo de cápsulas.

Outras estratégias para maximizar a poupança

Para garantir que maximiza a sua poupança, há algumas dicas adicionais que pode seguir ao consumir café em casa:

Investir numa boa máquina de café: Embora a máquina de cápsulas seja mais prática, uma boa máquina de café manual pode ser uma excelente opção para quem prefere o café de grão. A longo prazo, o investimento inicial (que numa máquina manual é maior) pode ser rapidamente recuperado devido à grande diferença de custo entre as cápsulas e o café moído. Comprar em maiores quantidades: Comprar café de grão a granel ou em pacotes maiores pode ser mais económico. Muitas vezes, o preço por quilo diminui quando se compra em maior quantidade, o que ajudará a poupar ainda mais dinheiro. Aproveitar promoções: Fique atento às promoções em supermercados, onde pode encontrar café moído ou de grão a preços mais baixos. Usufruir de descontos e ofertas especiais pode contribuir significativamente para a sua poupança. Melhorar a sua técnica de preparação: Um bom café não depende apenas do grão, mas também da técnica de preparação. Investir algum tempo para aprender a fazer o café de forma adequada pode resultar num café mais saboroso e com menos desperdício de grãos.

Embora as máquinas de cápsulas ofereçam conveniência e rapidez, a poupança que pode ser alcançada ao optar por café em grão ou moído é considerável. Se um casal substituir o consumo diário de cápsulas por café em grão, pode economizar 480€ por ano.