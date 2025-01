Poupe até 400 euros por ano em café com esta solução simples!

Corte nos custos do café sem abdicar do que gosta. Saiba como!

Beber café é um hábito diário que, se feito fora de casa, pode representar um custo significativo. No entanto, se optar por preparar o seu café em casa, pode poupar centenas de euros por ano. Com base nas análises da Deco Proteste, neste artigo, vamos explicar de forma sucinta as opções disponíveis para fazer café em casa, revelando qual delas tem o custo mais reduzido.

Opções de máquinas de café e custos

1. Máquina de café de cápsulas

Vantagens : É prática, rápida e tem uma grande variedade de sabores.

: É prática, rápida e tem uma grande variedade de sabores. Desvantagens : O custo das cápsulas é elevado ( cerca de 33 cêntimos por café, se usar cápsulas originais). Além disso, gera resíduos plásticos ou de alumínio.

: O custo das cápsulas é elevado ( cerca de 33 cêntimos por café, se usar cápsulas originais). Além disso, gera resíduos plásticos ou de alumínio. Custo anual: Se consumir 8 cafés diários (4 por pessoa), o gasto anual com cápsulas pode ultrapassar os 1000 euros.

2. Máquina automática

Vantagens : Faz a moagem dos grãos na hora, podendo escolher a mistura de café. O custo do café é muito baixo: cerca de 8 cêntimos por café.

: Faz a moagem dos grãos na hora, podendo escolher a mistura de café. O custo do café é muito baixo: cerca de 8 cêntimos por café. Desvantagens : Carece de um investimento inicial elevado (mais de 300 euros) e as máquinas são grandes e exigem manutenção.

: Carece de um investimento inicial elevado (mais de 300 euros) e as máquinas são grandes e exigem manutenção. Custo anual: Apesar do custo inicial ser elevado, a longo prazo, é uma das opções mais económicas (cerca de 300 euros anuais para 8 cafés diários).

3. Máquina tradicional

Vantagens : O custo do café é extremamente baixo: cerca de 8 cêntimos por café. Produz poucos resíduos e permite escolher o tipo de café preferido.

: O custo do café é extremamente baixo: cerca de 8 cêntimos por café. Produz poucos resíduos e permite escolher o tipo de café preferido. Desvantagens : Requer um pouco mais de tempo e esforço para preparar o café e exige uma limpeza regular.

: Requer um pouco mais de tempo e esforço para preparar o café e exige uma limpeza regular. Custo anual: Esta opção tem o custo mais baixo do mercado: um gasto de cerca de 200 euros anuais para 8 cafés diários.

4. Máquina com filtro

Vantagens : O preço do café é semelhante ao da máquina tradicional (8 cêntimos por café). Além disso, permite preparar grandes quantidades de uma vez.

: O preço do café é semelhante ao da máquina tradicional (8 cêntimos por café). Além disso, permite preparar grandes quantidades de uma vez. Desvantagens : Consome mais energia, pois a resistência precisa ficar ligada para manter o café quente. Por essa razão, o café perde sabor e não tem a mesma cremosidade.

: Consome mais energia, pois a resistência precisa ficar ligada para manter o café quente. Por essa razão, o café perde sabor e não tem a mesma cremosidade. Custo anual: Embora seja económica em termos do custo do café, o consumo de energia é maior, o que aumenta um pouco os gastos.

5. Cafeteira

Vantagens : Muito barata: os cafés rondam os 8 cêntimos. É fácil de usar e de limpar.

: Muito barata: os cafés rondam os 8 cêntimos. É fácil de usar e de limpar. Desvantagens : Não produz café com corpo ou espuma e requer mais tempo e cuidado na preparação.

: Não produz café com corpo ou espuma e requer mais tempo e cuidado na preparação. Custo anual: Esta é uma das opções mais económicas, com um gasto anual que ronda os 200 euros para 8 cafés diários.

Qual a melhor opção para poupar?

Se o seu objetivo principal é poupar dinheiro, a máquina de café tradicional ou a cafeteira são, sem dúvida, as opções mais vantajosas. Ambas têm um custo por café de apenas 8 cêntimos e requerem um investimento inicial baixo, sendo ideais para quem quer economizar. Embora a máquina tradicional exija um pouco mais de tempo e manutenção, o custo total anual é consideravelmente inferior ao das outras opções.

Conclusão

Se tomar café em casa é uma prioridade para poupar dinheiro, a máquina tradicional ou a cafeteira são as melhores escolhas, com um custo anual significativamente mais baixo. Embora as máquinas automáticas sejam mais práticas, o investimento inicial elevado e os custos de operação mais altos tornam-nas menos vantajosas para quem procura economizar. Ao escolher uma destas opções mais baratas, poderá reduzir os seus gastos anuais em até 400 euros.

