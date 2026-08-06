Colocar café na sanita está a conquistar as redes sociais. Mas valerá a pena?

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Café na sanita
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Dizem que colocar café na sanita pode ajudar a combater os maus odores e a manter a casa de banho mais limpa. Mas o que diz a ciência?

Nos últimos tempos, multiplicaram-se nas redes sociais e em vários sites as recomendações para deitar borras de café na sanita. Segundo estas publicações, este truque simples ajudaria a eliminar maus odores, manter as canalizações limpas e até evitar entupimentos. Mas haverá fundamento científico para estas alegações?

A resposta é sim, mas apenas em parte. Apesar de algumas características do café poderem explicar a origem deste mito, a maioria das afirmações não é sustentada por evidências científicas e, em determinadas situações, o resultado pode mesmo ser o oposto do desejado.

O café elimina os maus odores?

As borras de café têm alguma capacidade para adsorver certos compostos responsáveis pelos odores, motivo pelo qual algumas pessoas as utilizam para atenuar cheiros no frigorífico ou nas mãos depois de cozinhar.

No entanto, isso não significa que deitar café na sanita elimine os maus odores provenientes da canalização. O mais provável é que o aroma intenso do café apenas disfarce temporariamente os cheiros desagradáveis, sem resolver a sua verdadeira origem.

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Quando os maus odores persistem na casa de banho, a causa está normalmente associada a falta de limpeza, sifões secos ou problemas na canalização, situações que o café não consegue solucionar.

O café melhora a higiene da casa de banho?

Esta é outra das ideias frequentemente partilhadas.

Contudo, não existem estudos que comprovem que as borras de café tenham propriedades desinfetantes ou de limpeza comparáveis às dos produtos específicos para a higiene da casa de banho. Embora contenham alguns compostos naturais com atividade antimicrobiana em ambiente laboratorial, isso está muito longe de significar que funcionem como um desinfetante eficaz quando são simplesmente deitadas na sanita.

E quanto às canalizações?

É precisamente neste ponto que o mito se torna mais problemático.

Ao contrário do que muitas publicações afirmam, as borras de café não se dissolvem na água. Pelo contrário, tendem a acumular-se no interior das tubagens, sobretudo quando entram em contacto com gorduras, restos de sabão ou cabelos, como explica a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.

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Por esse motivo, muitos canalizadores desaconselham deitar café pelo lava-loiça ou pela sanita, já que essa acumulação pode, ao longo do tempo, favorecer o aparecimento de obstruções.

Assim, a ideia de que o café "limpa" ou "desentope" os canos não encontra suporte na evidência disponível.

O café reduz a humidade?

Também esta alegação circula frequentemente online, mas não tem fundamento.

As borras de café usadas contêm uma quantidade significativa de água e não funcionam como um desumidificador eficaz. Além disso, não existem provas de que tenham qualquer efeito relevante na humidade de uma casa de banho.

Porque é que este mito se tornou tão popular?

Parte da explicação reside no facto de o café ter um aroma intenso e agradável para muitas pessoas. Depois de ser colocado na sanita, esse cheiro pode criar uma sensação temporária de ambiente mais fresco, levando à perceção de que os maus odores desapareceram.

Na realidade, trata-se sobretudo de um efeito olfativo, e não da eliminação da causa do problema.

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Então, vale a pena experimentar?

Se o objetivo for apenas desfrutar do aroma do café durante alguns minutos, é difícil encontrar benefícios que justifiquem este gesto. Já se a intenção for limpar a sanita, melhorar a higiene ou proteger as canalizações, não existem provas científicas que sustentem essas vantagens.

Pelo contrário, a acumulação de borras nas tubagens pode aumentar o risco de entupimentos ao longo do tempo.

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Temas: Café Sanita
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