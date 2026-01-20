Acabe com as caixas plásticas molhadas mesmo após o programa de secagem da máquina da loiça

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:30
Caixas plásticas
Caixas plásticas
Image by freepik

Mesmo depois de passar pelo programa de secagem da máquina da loiça, muitas caixas plásticas continuam com água acumulada. Descubra como resolver esse problema.

Sempre que colocamos os tupperwares na máquina da loiça, mesmo depois de concluído o programa de secagem, eles continuam molhados, obrigando-nos a secá-los manualmente. Tudo o que desejávamos era evitar esta tarefa extra.

Na realidade, este é um dos “dramas” mais comuns nas cozinhas, sobretudo porque o plástico não retém o calor como o vidro ou a cerâmica, dificultando a evaporação da água. Felizmente, existe um truque que resolve este problema.

O site La Vanguardia revelou uma dica partilhada pela criadora de conteúdos Rachael Eppley, conhecida nas redes sociais por dar conselhos práticos para o dia a dia. Um dos seus vídeos tornou-se viral ao mostrar um truque simples: colocar uma toalha pequena (de mão ou de cozinha) sobre a porta da máquina da loiça no final da lavagem e fechá-la por alguns minutos. O tecido absorve o excesso de humidade presente no interior, ajudando a secar os plásticos mais rapidamente.

Desta forma, já não precisa de se preocupar com a secagem das caixas de plástico, tornando todo o processo mais fácil do que imagina.

Temas: Caixas plásticas Máquina da loiça

