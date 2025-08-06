Especialista revela truques para acabar com o calcário no vidro do duche

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00
Vidro do duche
Vidro do duche
Image by freepik

O calcário no vidro do duche é um problema comum que pode tornar a limpeza um verdadeiro desafio. Um especialista explica quais os melhores métodos para remover estas manchas e devolver o brilho ao vidro, de forma eficaz e sem esforço.

Remover o calcário do vidro do duche é uma das tarefas mais difíceis na limpeza da casa de banho. As manchas esbranquiçadas que se formam no resguardo resultam de um processo químico que exige cuidados específicos.

De acordo com o site El Confidencial, o engenheiro químico Diego Fernández partilhou nas redes sociais o método mais eficaz para manter o vidro do duche limpo e sem marcas. Segundo o especialista, é fundamental eliminar dois tipos de resíduos: os compostos inorgânicos, como os cristais de cálcio e magnésio, e os resíduos orgânicos, que provêm de sabonetes e champôs.

O procedimento indicado divide-se em duas fases: primeiro, aplicar uma solução de limpeza feita com 500 mililitros de água e uma colher de chá de detergente líquido para a loiça, esfregar com uma esponja e remover a sujidade. De seguida, usar um ácido suave, como vinagre industrial ou vinagre de limpeza, para dissolver o calcário que permanece. No final, é importante enxaguar bem o vidro.

O especialista alerta também para os riscos de não limpar o resguardo com regularidade. A acumulação prolongada de resíduos pode criar um ambiente ácido que danifica a superfície do vidro, provocando manchas permanentes que só um profissional poderá eliminar através de polimento com abrasivos finos.

Temas: Calcário Vidro do duche

