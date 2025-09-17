Os botões metálicos das calças de ganga têm um propósito que quase ninguém conhece

Quase todos usamos calças de ganga todos os dias, mas poucos sabem que os pequenos botões de metal que as adornam têm uma função prática muito específica.

Já deve ter reparado que quase todas as calças de ganga possuem botões metálicos nos cantos dos bolsos. Ao contrário do que muitos pensam, não são apenas decorativos: estes botões têm uma função prática.

Segundo o site espanhol 20 minutos, em 1873, o fundador das famosas calças de ganga "Levi's", Levi Strauss, juntamente com o alfaiate Jacob Davis, registaram a patente para o uso de rebites de cobre com o objetivo de reforçar os pontos de maior tensão das calças, como os bolsos e a área do botão.

Na altura, estas calças eram concebidas como roupa de trabalho, destinadas a mineiros, agricultores e operários que precisavam de vestuário altamente resistente ao desgaste diário, tornando a durabilidade essencial.

Até aos dias de hoje, os conhecidos rebites continuam a cumprir a mesma função: aumentam a resistência das calças, garantindo que suportam o uso intenso, mesmo que atualmente sejam principalmente um ícone de moda.