Nunca mais dobre assim as calças. Há uma forma que poupa mais espaço

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00

Descubra uma técnica que vai multiplicar a capacidade do seu armário.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Pendurar calças de tecido mais mole de forma correta é fundamental para impedir que fiquem amarrotadas ou escorreguem do cabide. Em vez de simplesmente as dobrar sobre a barra, há uma técnica simples que as mantém seguras e sem rugas.

A pensar nisso, a criadora de conteúdos @julie_eigenmann partilhou no Instagram um método inspirado na tradição da prestigiada rua londrina Savile Row, famosa pelos seus alfaiates de excelência.

Este método, chamado «Savile Row Fold», mantém as calças impecáveis, sem marcas de pressão e sem necessidade de cabides especiais. Primeiro, dobra-se as calças ao meio, juntando as pernas. De seguida, uma das pernas é passada pelo cabide, de modo que a bainha fique ligeiramente acima da zona da virilha, aproximadamente à altura do joelho. Por fim, dobra-se a outra perna por cima da primeira.

Esta técnica evita que as calças escorreguem e mantém a peça bem esticada. Além disso, pode ser aplicada com qualquer tipo de cabide, incluindo os de madeira mais simples.

Temas: Calças

RELACIONADOS

Acabe com o ferro de engomar. Com estas 4 dicas, nunca mais vai passar a roupa

Estas 8 roupas podem acrescentar pelo menos 10 anos à sua aparência

Aos 41 anos, começou a revender roupa usada e agora faz milhões: «Não é necessário muito dinheiro para começar»

Não utilize amaciador se tiver estas roupas na máquina

Dicas

Vertical ou portátil conforme a necessidade: este aspirador está a fazer sucesso por 56 euros

Ontem às 18:11

Estes são os 14 hábitos diários que retardam o envelhecimento nas mulheres

Ontem às 16:30

Nutricionista partilha três hábitos que fazem perder 4 kg em duas semanas

Ontem às 16:00

Todos cometem este erro e nem imaginam que aumenta o gasto do ar condicionado

Ontem às 15:30

Acabe com o ferro de engomar. Com estas 4 dicas, nunca mais vai passar a roupa

Ontem às 15:00

Vidros com água podem aquecer as casas no inverno

Ontem às 14:30

A pouco mais de uma hora de Lisboa, existe um mercado de Natal digno de um filme

Ontem às 10:00
MAIS

Mais Vistos

Jovem emociona-se ao recordar cadela que morreu. Perante risos do público, Goucha dá resposta que recebe aplausos

Ontem às 08:39

Cristina Ferreira oferece presente a criança com Síndrome de Down

Ontem às 12:15

Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa

1 dez, 10:01

Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»

1 dez, 11:18

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Fora do Estúdio

Antiga apresentadora da TVI sofre AVC grave: «Envio os meus votos de força e esperança»

Ontem às 16:47

«Cada vez gosto mais dela»: Mais de um ano depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha volta a descobrir algo comovente

Ontem às 16:15

«Esta é a verdade nua». Mãe de Noori 'abre o coração' e fala sobre a morte da filha

Ontem às 15:18

Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»

Ontem às 10:58

Fotos

Vertical ou portátil conforme a necessidade: este aspirador está a fazer sucesso por 56 euros

Ontem às 18:11

Nunca mais dobre assim as calças. Há uma forma que poupa mais espaço

Ontem às 17:00

Antiga apresentadora da TVI sofre AVC grave: «Envio os meus votos de força e esperança»

Ontem às 16:47

Estes são os 14 hábitos diários que retardam o envelhecimento nas mulheres

Ontem às 16:30