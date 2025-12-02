Nunca mais dobre assim as calças. Há uma forma que poupa mais espaço

Descubra uma técnica que vai multiplicar a capacidade do seu armário.

Pendurar calças de tecido mais mole de forma correta é fundamental para impedir que fiquem amarrotadas ou escorreguem do cabide. Em vez de simplesmente as dobrar sobre a barra, há uma técnica simples que as mantém seguras e sem rugas.

A pensar nisso, a criadora de conteúdos @julie_eigenmann partilhou no Instagram um método inspirado na tradição da prestigiada rua londrina Savile Row, famosa pelos seus alfaiates de excelência.

Este método, chamado «Savile Row Fold», mantém as calças impecáveis, sem marcas de pressão e sem necessidade de cabides especiais. Primeiro, dobra-se as calças ao meio, juntando as pernas. De seguida, uma das pernas é passada pelo cabide, de modo que a bainha fique ligeiramente acima da zona da virilha, aproximadamente à altura do joelho. Por fim, dobra-se a outra perna por cima da primeira.

Esta técnica evita que as calças escorreguem e mantém a peça bem esticada. Além disso, pode ser aplicada com qualquer tipo de cabide, incluindo os de madeira mais simples.