Não aprecia leite? Conheça outras ótimas fontes de cálcio

O leite é muitas vezes a primeira opção quando se pensa em cálcio, mas não é a única. Se não gosta ou não pode consumir leite, existem diversos alimentos que fornecem este mineral essencial para a saúde dos ossos e dentes.

A ideia de que beber leite é indispensável para atingir as doses diárias recomendadas de cálcio já caiu em desuso. A lista de alimentos ricos neste mineral é extensa, pelo que existem várias alternativas.

Como explica a nutricionista Beatriz Vieira, do Hospital dos Lusíadas, «o cálcio é um dos minerais essenciais em todas as idades. No entanto, as necessidades variam consoante o período de crescimento do organismo, sendo a infância e a adolescência as fases em que as necessidades são maiores. A Dose Diária Recomendada (DDR) nos adultos é de 1000mg, em média».

Quando a ingestão fica abaixo das doses recomendadas, «o organismo tem de recorrer às reservas deste mineral no esqueleto, o que pode resultar numa depleção da massa óssea, ou seja, perda de tecido ósseo», acrescenta a especialista.

Embora o leite seja uma boa fonte de cálcio, não é a única, sendo muito fácil obter este mineral através de outros alimentos.

«A eficiência da absorção deste mineral é influenciada por vários fatores. Por exemplo, a vitamina D é um nutriente indispensável para a absorção intestinal de cálcio. Esta é sobretudo produzida pela exposição ao sol, mas além disso há alimentos ricos em vitamina D, tais como os peixes gordos e os ovos», explica a médica.

Um artigo da Harvard Medical School alerta, contudo, que existe o mito de que suplementos de cálcio e vitamina D previnem fraturas, o que é falso. É mais recomendável apostar numa alimentação equilibrada, rica em cálcio, já que a suplementação apresenta riscos, como o aumento da probabilidade de desenvolver pedras nos rins ou sofrer complicações cardíacas.

