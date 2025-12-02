Pensões com subsídio de Natal chegam mais cedo este mês. Veja o dia em que vão ser pagas

Segurança Social já publicou as datas previstas para a transferência dos apoios deste mês

As pensões, que normalmente são pagas até ao dia 8, vão chegar mais cedo em dezembro: como essa data coincide com um feriado, a Segurança Social agendou o pagamento da pensão com o respetivo subsídio de natal para esta sexta-feira, 5 de dezembro.

A Segurança Social já publicou as datas previstas para a transferência dos apoios deste mês. O primeiro conjunto de pagamentos está marcado para segunda-feira, 3 de dezembro, abrangendo as pensões e os subsídios ligados à doença profissional.

Dois dias depois, na sexta-feira, serão então pagos o Apoio à Renda, as Pensões, o Complemento Solidário para Idosos, o Reembolso de Despesas de Funeral e a Prestação Social para a Inclusão.

A data seguinte a assinalar é 16 de dezembro, quando ocorrerá o primeiro pagamento das prestações de desemprego, doença, parentalidade e ação social, assim como as Prestações Familiares.

Já perto do final do mês, a 19 de dezembro, será processado o Complemento Regional de Pensão.

O calendário deste mês encerra a 22 de dezembro, com o segundo pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social. Neste dia serão ainda pagos o Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal e o Rendimento Social de Inserção.

Todos os apoios são disponibilizados por transferência bancária ou por vale de correio, com exceção do apoio à renda, que é obrigatoriamente transferido por via bancária.

Confira a informação oficial do Governo: 

