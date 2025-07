Atenção às vespas: o que fazer depois de uma picada e o erro que nunca deve cometer

Com o calor, podem surgir as picadas incomodativas. Eis o que pode fazer para aliviar a dor.

O calor extremo que se tem feito sentir em vários pontos da Europa tem trazido consequências inesperadas. As vespas surgem com mais frequência — e com elas, aumentam também as picadas, chamou à atenção o Huffington Post UK.

E perante o aumento de picadas, a pergunta impõe-se: o que fazer depois de ser picado por uma vespa?

O que deve fazer depois de uma picada de vespa?

De acordo com o NHS (Serviço Nacional de Saúde britânico), a primeira coisa a fazer é verificar se ficou algum ferrão na pele — no caso das vespas, abelhas ou vespões, mas também de lagartas e carraças. Se existir, deve ser removido com cuidado.

O método recomendado é simples: use a unha ou o lado de um cartão (como um cartão bancário) para empurrar lateralmente o ferrão. Nunca use pinças ou objetos pontiagudos, já que isso pode fazer com que o veneno seja ainda mais injetado na pele, agravando os sintomas.

É importante saber que não é o ferrão em si que causa dor, comichão ou inchaço — o verdadeiro culpado é o veneno, que continua a libertar-se enquanto o ferrão permanece na pele.

Como aliviar os sintomas?

Depois de remover o ferrão, o NHS recomenda lavar a área afetada com água e sabão. De seguida, pode aplicar gelo envolvido num pano ou uma toalha embebida em água fria durante cerca de 20 minutos.

Manter a zona elevada, tomar paracetamol ou ibuprofeno para aliviar a dor e recorrer a anti-histamínicos para controlar a comichão também são medidas eficazes. Em alternativa, pode aplicar um creme com hidrocortisona para ajudar a reduzir o inchaço e o desconforto.

E os remédios caseiros funcionam?

Apesar de muito populares, soluções como vinagre ou bicarbonato de sódio não são eficazes no tratamento de picadas de vespas. O NHS é claro: “Não utilize remédios caseiros como bicarbonato de sódio para tratar a picada.” O Medical News Today reforça esta ideia, explicando que “loção de calamina, vinagre ou bicarbonato de sódio... não neutralizam o veneno, pois este já está profundamente nos tecidos”.

Quando é que deve procurar ajuda médica?

Há sinais de alarme a que deve estar atento: se a pele estiver quente, vermelha (algo menos visível em tons de pele mais escuros), inchada ou a libertar pus, deve falar com um farmacêutico. Em caso de picadas em crianças com menos de um ano, o melhor é consultar o médico de família.

Deve procurar atendimento urgente se:

foi picado na garganta ou nos olhos;

os sintomas piorarem ou não melhorarem;

tiver febre, vómitos ou dor abdominal;

for alérgico a picadas ou já teve reações anteriores;

tiver sido picado múltiplas vezes.

E deve ligar de imediato para o 112 se: