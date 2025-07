Esta lagoa a 45 minutos de Lisboa liga-se todos os anos ao mar — e é um verdadeiro paraíso

A apenas 45 minutos de Lisboa, há uma lagoa onde o mar entra todos os anos — de forma controlada. O resultado? Um ecossistema equilibrado, água renovada e um cenário que mistura o melhor da praia com o melhor da natureza.

Situada no concelho de Sesimbra, a apenas 45 minutos de Lisboa, a Lagoa de Albufeira é um destino ideal para quem procura tranquilidade, sem abdicar da proximidade ao mar. Com passadeiras em bom estado, dunas preservadas e acessos cada vez mais organizados, este local oferece um ambiente perfeito para momentos de descanso em contacto direto com a natureza.

A lagoa é composta por água salgada, uma vez que recebe contributos do oceano Atlântico. Todos os anos, durante a primavera, é realizada uma abertura controlada do cordão dunar para permitir a entrada de água do mar. A presença de maquinaria pesada na zona, nesta altura, integra este processo habitual, necessário para a renovação da água, proteção do ecossistema e manutenção de boas condições balneares.

A Lagoa de Albufeira está dividida em três áreas distintas: a Lagoa Grande, a Lagoa Pequena e a Lagoa da Estacada. A calma das águas torna-a especialmente segura para as crianças, desde que se mantenham nas zonas mais próximas das margens. O extenso areal proporciona também muito espaço para brincadeiras. No entanto, deve ter-se em atenção um alerta importante: nadar na zona onde a lagoa comunica com o mar é perigoso e deve ser evitado.

Além de ser procurada para desportos como vela, windsurf, kitesurf e canoagem, quem atravessa o areal em direção ao oceano encontra condições ideais para a prática de surf e bodyboard.

Para completar um dia bem passado ao ar livre, existem várias sugestões gastronómicas nas proximidades, como os restaurantes “O Lagoeiro”, “Príncipe Real” e “Retiro do Conde”, perfeitos para uma refeição com vista sobre a envolvente natural.

Veja como chegar através do Google Maps e antes de ir consulte, em direto, com a BeachCam.