Esta é a melhor hora para estender a roupa durante uma vaga de calor

Especialistas britânicos sugerem um horário para colocar a roupa no estendal e assim evitar níveis de pólen elevados.

Com a chegada de uma nova onda de calor a Portugal, muitos aproveitam os dias soalheiros para secar a roupa ao ar livre. Mas será mesmo seguro? Especialistas britânicos alertam que, apesar de parecer inofensivo, este hábito pode ter efeitos negativos — sobretudo para quem sofre de alergias.

De acordo com o Huffington Post UK, a recomendação parte do NHS (Serviço Nacional de Saúde britânico), que aconselha a evitar secar roupa no exterior quando os níveis de pólen estão elevados. Também o Met Office (instituição meteorológica do Reino Unido) reforça o alerta: é melhor “evitar secar roupa ao ar livre quando o nível de pólen está alto ou após cortar a relva”.

E há horários a evitar: segundo uma investigação do King’s College London, os níveis de pólen atingem o pico duas vezes por dia — de manhã cedo e ao final da tarde, entre as 17h e as 20h. Isto acontece porque o pólen sobe com o aquecimento do ar e volta a descer à medida que o dia arrefece.

Qual é, então, o melhor horário para estender roupa?

O Huffington Post UK cita o professor Adam Fox, alergologista pediátrico, que recomenda: “Se possível, pendure a roupa a meio do dia e recolha antes do anoitecer. Esta é a altura mais quente do dia e também quando há menos pólen junto ao chão.” Já o médico Roger Henderson, citado pela Ideal Home, sugere o período entre as 12h e as 16h como o mais seguro.

Mesmo assim, o especialista deixa um alerta: “Infelizmente, os melhores dias para secar roupa lá fora — quando está seco e ensolarado — são também os dias com mais pólen no ar.” Além disso, o pólen tende a aderir com maior facilidade aos tecidos húmidos, como a roupa acabada de lavar.

E quem sofre de alergias graves?

Nestes casos, os especialistas aconselham a optar por soluções alternativas, como usar uma máquina de secar ou um estendal interior. Também é útil acompanhar as previsões do nível de pólen, disponíveis através de plataformas meteorológicas.