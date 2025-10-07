Costuma comer as cabeças do camarão? Engenheira alimentar alerta para risco pouco conhecido

A engenheira alimentar Suzete Estrela alertou, no programa Dois às 10, para os riscos associados ao consumo das cabeças do camarão, onde se concentram metais pesados e o sistema digestivo do crustáceo.

Segundo explicou, é nessa parte do crustáceo que se concentra a maior parte do sistema digestivo do animal, onde podem estar presentes resíduos e substâncias acumuladas. “É ali que está a maioria do sistema digestivo. Se for bem cozinhado, o risco é menor, mas existem metais pesados que podem representar um risco para a saúde”, esclareceu.

A especialista recordou ainda que a ASAE tem vindo, há muito tempo, a alertar para este tipo de perigo, sobretudo em casos de consumo frequente.

Apesar de o sabor das cabeças do camarão ser apreciado por muitos, a recomendação é moderar o consumo, garantindo sempre que o marisco está bem cozinhado e de origem segura.