Este é o segredo de Cameron Diaz para manter um corpo jovem aos 53 anos

Aos 53 anos, Cameron Diaz mantém um corpo jovem graças a hábitos simples, mas poderosos, que fazem toda a diferença no seu dia a dia.

É impossível separar Cameron Diaz de papéis icónicos como O Máskara ou As Panteras, mas a atriz sempre foi muito mais do que uma estrela de cinema. Ao longo dos anos, tornou-se uma voz influente no universo do bem-estar, partilhando reflexões sobre nutrição, equilíbrio e rotinas que fortalecem corpo e mente. A sua curiosidade em compreender como a alimentação, o movimento e até os probióticos influenciam a saúde transformou Cameron numa referência para quem procura viver de forma mais consciente.

Recentemente, a revista People revelou que Cameron Diaz dá grande importância à presença de probióticos na alimentação diária, destacando o seu papel essencial na saúde digestiva. Estes microrganismos benéficos — conhecidos como «bactérias boas» — ajudam a equilibrar a flora intestinal e a potenciar o bem-estar, atuando como aliados discretos mas poderosos do organismo.

O Solgar Acidophilus Avançado Plus é uma escolha natural para quem deseja seguir os conselhos de Cameron Diaz sobre probióticos. No seu livro O Livro do Corpo, a atriz sugere alimentos e suplementos que forneçam Lactobacillus acidophilus e Lactobacillus casei, bactérias amigas que contribuem para equilibrar a flora intestinal e melhorar a digestão. O Solgar contém cepas selecionadas — Lactobacillus acidophilus (LA-5) e Bifidobacterium lactis (BB-12) — que, conforme as recomendações de Cameron, sobrevivem ao ácido estomacal e promovem o bem-estar digestivo.

Os utilizadores confirmam a eficácia deste suplemento:

«Resolvi o meu problema de diarreia crónica. Experimentei uma cápsula diária durante um mês e notei melhorias significativas. Já não tenho indisposições intestinais, cumpre perfeitamente as indicações do folheto.»

«Faz com que as digestões pesadas, causadas por falta de enzimas ou microbiota desequilibrada, comecem a funcionar. Regenera a flora intestinal e acabaram-se os gases, inchaços e sensação de peso.»

«Marca de confiança, muito bom para problemas digestivos, e também ajuda a recuperar a flora intestinal depois de tomar antibióticos.»

Além disso, o produto é vegano, sem aditivos artificiais e sem alérgenos, tornando-se uma escolha ética e natural, alinhada com os valores que Cameron Diaz defende. A embalagem patenteada protege os microrganismos da humidade e do ácido estomacal, garantindo que chegam vivos ao intestino — essencial para a eficácia do probiótico.

Incorporar este suplemento na rotina diária permite seguir de forma prática o exemplo de Cameron Diaz, promovendo saúde intestinal, digestão eficiente e bem-estar geral, em sintonia com o estilo de vida equilibrado que a atriz recomenda.