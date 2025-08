Esqueça os resorts fora do país: este camping em Portugal tem casinhas, piscinas e uma praia paradisíaca

Se está a pensar em férias com conforto e natureza, não precisa de ir para longe. Este camping próximo oferece tudo o que procura: casinhas acolhedoras, piscinas para toda a família e uma praia paradisíaca para relaxar.

No topo de uma falésia, com vista privilegiada para uma das praias mais deslumbrantes do país, encontra-se um refúgio ideal para quem sonha com dias tranquilos à beira-mar, mergulhos revigorantes e a paz que só a natureza consegue proporcionar. Trata-se do camping Colina do Sol, localizado em São Martinho do Porto, bem no coração verde da Serra dos Mangues.

Com um total de nove hectares de terreno disponíveis para explorar, este espaço convida a viver o verão em pleno. Entre duas piscinas e uma zona aquática com tobogãs — perfeita para os que procuram uma dose extra de adrenalina —, não faltam oportunidades para mergulhos animados. Mas há muito mais: minigolfe para todas as idades, clubes dedicados ao entretenimento dos mais novos e adolescentes (dos 5 aos 17 anos) e, quando o sol se esconde, as noites ganham nova energia com concertos, espetáculos e karaoke.

Para os adultos que gostam de manter-se ativos, há campos de voleibol, mesas de pingue-pongue e um polidesportivo onde é possível mexer o corpo. Para quem prefere apenas descansar, estão disponíveis 100 alojamentos, ideais para quem aprecia o conforto de um cottage até 40m² ou o charme de tendas mobiladas — e sim, os cães são bem-vindos. Já os adeptos do campismo tradicional encontram 200 espaços preparados para montar tenda e simplesmente usufruir.

Embora o Colina do Sol ofereça tudo o que é necessário para umas férias completas, o verdadeiro destaque está na sua localização privilegiada. A apenas 2 km da baía de São Martinho do Porto, conhecida pelo seu mar calmo e ambiente familiar, este é o ponto de partida ideal para explorar a região. E se houver vontade de ir mais longe, em poucos minutos chega-se à Nazaré ou às ruas medievais de Óbidos.

Um destino onde o verão tem mesmo sabor a verão — entre o verde da serra e o azul do mar.

Veja no Google Maps como chegar ao Camping Colina do Sol