Este camping em Portugal está a deixar os resorts no estrangeiro para trás — tem casinhas, piscinas e uma praia de sonho

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Se ainda está a pensar reservar um resort no estrangeiro, talvez queira conhecer primeiro este camping surpreendente mesmo aqui perto.

No topo de uma falésia, com vista privilegiada para uma das praias mais bonitas do país, encontra-se um refúgio ideal para quem procura dias tranquilos junto ao mar, mergulhos revigorantes e o sossego que só a natureza proporciona. Trata-se do camping Colina do Sol, em São Martinho do Porto, situado no coração verde da Serra dos Mangues.

Com nove hectares de área, este espaço convida a aproveitar o verão em pleno. Entre duas piscinas e uma zona aquática com tobogãs — perfeita para quem aprecia alguma adrenalina — não faltam opções para mergulhos divertidos. A oferta vai mais longe: há minigolfe para todas as idades, clubes dedicados a entreter crianças e jovens (dos 5 aos 17 anos) e, ao final do dia, o ambiente anima-se com concertos, espetáculos e sessões de karaoke.

Para os adultos que gostam de se manter ativos, existem campos de voleibol, mesas de ping-pong e um polidesportivo. Já quem prefere descansar encontra 100 unidades de alojamento, ideais tanto para quem opta pelo conforto de um cottage até 40m2 como para quem se deixa conquistar pelo encanto das tendas mobiladas — sendo que os cães também são bem-vindos. E, para os verdadeiros entusiastas do campismo, estão disponíveis 200 espaços para montar tenda e desfrutar da estadia.

Embora o Colina do Sol reúna tudo o que é necessário para umas férias completas, o grande destaque é a sua localização. A apenas 2 km da baía de São Martinho do Porto, conhecida pelo mar calmo e ambiente familiar, este é o ponto de partida ideal para explorar a região. Em poucos minutos, é possível chegar à Nazaré ou passear pelas ruas medievais de Óbidos.

Um destino onde o verão se vive intensamente, entre o verde da serra e o azul do mar.

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Temas: Camping Colina do Sol
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