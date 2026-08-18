Parece um resort, mas é um parque de campismo junto a uma das praias mais bonitas do país

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

O camping localiza-se em São Martinho do Porto, no coração verde da Serra dos Mangues.

Nem todos os destinos de verão precisam de hotéis de luxo para proporcionar dias inesquecíveis. Em São Martinho do Porto existe um parque de campismo que combina natureza, conforto e lazer, numa localização privilegiada perto do mar.

Instalado numa zona elevada da Serra dos Mangues, o Colina do Sol beneficia de uma vista desafogada sobre a região e oferece um ambiente pensado para quem procura descansar sem abdicar da diversão.

Com cerca de nove hectares, o espaço dispõe de várias infraestruturas dedicadas às férias em família. Entre os principais destaques estão as duas piscinas e a área aquática com escorregas, que se tornam um dos pontos mais procurados durante os meses mais quentes.

Mas as opções não ficam por aí. O parque conta ainda com minigolfe, zonas desportivas, campos de voleibol, mesas de ping-pong e um polidesportivo para quem prefere manter-se ativo durante as férias.

As crianças e os adolescentes também têm atividades próprias, através de clubes destinados a diferentes faixas etárias. Ao final do dia, a animação continua com concertos, espetáculos e sessões de karaoke incluídas na programação.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Dormir em tenda ou numa casa equipada

O Colina do Sol disponibiliza diferentes modalidades de alojamento. Existem cottages equipados, tendas mobiladas e várias opções adaptadas a diferentes tipos de viajantes.

Para os adeptos do campismo tradicional, o parque possui cerca de 200 parcelas destinadas à instalação de tendas. Já quem procura mais conforto pode optar por um dos alojamentos permanentes disponíveis no recinto.

Outra vantagem é a possibilidade de levar animais de estimação, permitindo que toda a família participe nas férias.

A poucos minutos da baía de São Martinho do Porto

Um dos grandes atrativos deste parque continua a ser a sua localização. A apenas dois quilómetros encontra-se a baía de São Martinho do Porto, uma das praias mais conhecidas da região, famosa pelas águas tranquilas e pelo ambiente familiar.

A partir dali é também fácil explorar outros destinos da costa oeste, como a Nazaré ou a vila histórica de Óbidos, ambos situados a curta distância.

Entre o verde da serra, as atividades ao ar livre e a proximidade do mar, este é um daqueles locais onde o verão se vive de forma simples, mas com tudo o que é necessário para aproveitar os dias mais quentes do ano.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Camping Colina do Sol Férias Praia Verão
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Nunca houve tantas burlas nas férias. Eis os sinais de que deve desconfiar

Se vai estar de férias, não saia de casa sem fazer isto. Poucos se lembram

Muitos se queixam da água fria no Algarve. Mas, nesta praia aqui ao lado, o mar chega aos 30ºC

Este parque aquático junta piscinas de ondas, escorregas e cascatas e tem bilhetes a partir de 5€

Um dos mais belos paraísos escondidos de Portugal tem águas cristalinas e cascatas de sonho

Dicas

Não servem apenas para lavar loiça. Eis seis utilizações pouco conhecidas das pastilhas da máquina

Ontem às 17:00

Depois de cozinhar, quanto tempo devemos esperar antes de colocar a comida no frigorífico?

Ontem às 16:00

Do tamanho de um rato de computador: a mini lixadeira que custa menos de 30€

Ontem às 15:43

Bananas verdes, amarelas ou maduras: qual é, afinal, a mais saudável?

Ontem às 15:00

Andar descalço na água tem riscos: estas sapatilhas resolvem o problema por menos de 12€

Ontem às 13:30

Este hotel de luxo está a vender artigos dos quartos. E há verdadeiros achados

14 ago, 16:14

Dormir sem ácaros: O aspirador de colchões com ar quente e luz UV que vale a pena conhecer

14 ago, 13:06
MAIS

Mais Vistos

Violência familiar e tentativas anteriores: Novas informações sobre o jovem de 15 que matou a mãe

Ontem às 12:43

Após Big Brother Verão, Miguel e Mariana Sá respondem à derradeira pergunta: «Já dormiram juntos?»

Ontem às 12:12

As contradições do casamento "íntimo" de Ronaldo e Georgina: «Não podem mandar areia para os olhos das pessoas»

Ontem às 11:06

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos surpreendidos com casacos personalizados por ex-concorrente do Secret Story

Hoje às 10:18

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

“Preciso tanto de ti”: atriz emociona-se após dias de angústia no hospital

Hoje às 10:00

Nem as fotos do casamento tiveram tanto impacto: o pormenor que os fãs descobriram na última publicação de Georgina

Hoje às 09:47

Morreu fadista que participou em famoso programa de televisão. Tinha 46 anos

Hoje às 09:30

Conheceram-se há menos de um ano, estão noivos e cada vez mais apaixonados: as fotos com Dylan Fonte que Inês Gama nunca tinha mostrado

Hoje às 09:02

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

De volta à moda: estes ténis clássicos da Adidas estão a menos de 40€ na Amazon

Há 3h e 5min

Parece um resort, mas é um parque de campismo junto a uma das praias mais bonitas do país

Há 3h e 9min

“Preciso tanto de ti”: atriz emociona-se após dias de angústia no hospital

Hoje às 10:00

O que revelam os vídeos gravados pelo jovem de 15 anos que matou a mãe está a chocar o país

Hoje às 10:00