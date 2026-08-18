Parece um resort, mas é um parque de campismo junto a uma das praias mais bonitas do país

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O camping localiza-se em São Martinho do Porto, no coração verde da Serra dos Mangues.

Nem todos os destinos de verão precisam de hotéis de luxo para proporcionar dias inesquecíveis. Em São Martinho do Porto existe um parque de campismo que combina natureza, conforto e lazer, numa localização privilegiada perto do mar.

Instalado numa zona elevada da Serra dos Mangues, o Colina do Sol beneficia de uma vista desafogada sobre a região e oferece um ambiente pensado para quem procura descansar sem abdicar da diversão.

Com cerca de nove hectares, o espaço dispõe de várias infraestruturas dedicadas às férias em família. Entre os principais destaques estão as duas piscinas e a área aquática com escorregas, que se tornam um dos pontos mais procurados durante os meses mais quentes.

Mas as opções não ficam por aí. O parque conta ainda com minigolfe, zonas desportivas, campos de voleibol, mesas de ping-pong e um polidesportivo para quem prefere manter-se ativo durante as férias.

As crianças e os adolescentes também têm atividades próprias, através de clubes destinados a diferentes faixas etárias. Ao final do dia, a animação continua com concertos, espetáculos e sessões de karaoke incluídas na programação.

Dormir em tenda ou numa casa equipada

O Colina do Sol disponibiliza diferentes modalidades de alojamento. Existem cottages equipados, tendas mobiladas e várias opções adaptadas a diferentes tipos de viajantes.

Para os adeptos do campismo tradicional, o parque possui cerca de 200 parcelas destinadas à instalação de tendas. Já quem procura mais conforto pode optar por um dos alojamentos permanentes disponíveis no recinto.

Outra vantagem é a possibilidade de levar animais de estimação, permitindo que toda a família participe nas férias.

A poucos minutos da baía de São Martinho do Porto

Um dos grandes atrativos deste parque continua a ser a sua localização. A apenas dois quilómetros encontra-se a baía de São Martinho do Porto, uma das praias mais conhecidas da região, famosa pelas águas tranquilas e pelo ambiente familiar.

A partir dali é também fácil explorar outros destinos da costa oeste, como a Nazaré ou a vila histórica de Óbidos, ambos situados a curta distância.

Entre o verde da serra, as atividades ao ar livre e a proximidade do mar, este é um daqueles locais onde o verão se vive de forma simples, mas com tudo o que é necessário para aproveitar os dias mais quentes do ano.