Praias de sonho e temperaturas amenas: o destino de sonho que fica a poucas horas de Lisboa

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  • Ontem às 10:04

Quando se pensa em férias com bom tempo, praias deslumbrantes e viagens curtas, há um destino que continua a surgir entre os favoritos dos portugueses: as Ilhas Canárias

Situado a cerca de duas horas de avião de Lisboa, o arquipélago espanhol combina temperaturas amenas durante praticamente todo o ano com paisagens muito diferentes entre si, tornando-se uma escolha cada vez mais procurada para escapadinhas e férias prolongadas.

Com base nas imagens partilhadas pela página de Instagram @hellocanaryislands, cada ilha tem características únicas. A Gran Canaria destaca-se pela diversidade de cenários, onde é possível encontrar as famosas dunas de Maspalomas e zonas montanhosas no interior. Já Lanzarote impressiona pelas paisagens vulcânicas, pelo Parque Nacional de Timanfaya e pelas vinhas cultivadas em solo negro. Tenerife, a maior ilha do arquipélago, continua a atrair visitantes graças à combinação entre praias, vida urbana e o majestoso vulcão Teide, um dos seus maiores símbolos.

Para quem procura destinos mais tranquilos, existem alternativas menos conhecidas, mas igualmente interessantes. El Hierro mantém uma natureza praticamente intocada e é muito procurada por amantes de mergulho e trilhos. La Gomera destaca-se pelas suas montanhas verdes e pelo Parque Nacional de Garajonay, enquanto Fuerteventura continua a ser um paraíso para quem sonha com extensas praias de areia clara e mar azul-turquesa. Já La Palma, conhecida como "La Isla Bonita", conquista visitantes com as suas florestas, falésias e condições únicas para observação astronómica.

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Há ainda espaço para descobrir La Graciosa, considerada por muitos um dos segredos mais bem guardados das Canárias. Acessível de barco a partir de Lanzarote, oferece praias praticamente selvagens, ruas de areia e um ambiente perfeito para quem procura desligar-se da rotina.

Com voos diretos regulares a partir de Portugal continental e promoções frequentes ao longo do ano, as Ilhas Canárias continuam a afirmar-se como uma das opções mais seguras para quem quer encontrar sol, mar e paisagens de sonho sem fazer longas viagens.

 

Temas: Canárias Férias 2026 Viagens
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