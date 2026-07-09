Aos 9 anos, filha de Cátia detetou que a mãe tinha um nódulo na mama: «Salvou-me a vida»

A história foi partilhada no programa "Dois às 10", da TVI, onde Cátia recordou todo o percurso de luta contra a doença e explicou que Leonor tinha apenas nove anos quando tudo aconteceu. A mãe contou que, durante um banho de rotina, a filha reparou num caroço na mama esquerda e alertou-a de imediato.

Inicialmente, Cátia desvalorizou a situação, uma vez que não fazia apalpação regularmente durante o banho. Ainda assim, decidiu realizar uma ecografia mamária "por descargo de consciência". Pouco tempo depois, recebeu a confirmação que mudou completamente a sua vida: tinha cancro da mama. «A Leonor salvou-me a vida completamente», garantiu.

Após o diagnóstico de cancro, em abril de 2023, Cátia iniciou um intenso processo de tratamentos. Foi submetida a sessões de quimioterapia, realizou uma mastectomia total da mama esquerda com esvaziamento axilar, fez radioterapia e completou mais um ano de tratamentos.

Apesar da dureza do processo, procurou manter sempre uma atitude positiva. «Sempre disse que ia viver com o cancro, mas ele não ia viver por mim», afirmou. Os tratamentos terminaram no final de 2024, embora continue atualmente a fazer hormonoterapia e acompanhamento médico, devido ao receio de uma eventual recidiva.

Hoje, Leonor continua a ser o maior orgulho da mãe e a prova de que, por vezes, um simples gesto pode mudar uma vida para sempre.