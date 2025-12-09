Há um novo exame que identifica mais de 50 cancros antes de surgirem sintomas

Um novo exame de sangue promete revolucionar o diagnóstico oncológico ao conseguir detetar mais de 50 tipos de cancro ainda antes de surgirem quaisquer sintomas, oferecendo a possibilidade de identificar a doença numa fase muito mais precoce e potencialmente aumentar as hipóteses de tratamento eficaz.

Um novo exame ao sangue, denominado Galleri, pode transformar o modo como se faz o diagnóstico precoce do cancro. De acordo com investigadores da Califórnia, este teste é capaz de detetar mais de 50 tipos de cancro, mesmo antes de qualquer sintoma aparecer.

Segundo o New York Post, o estudo — conduzido pela empresa de biotecnologia GRAIL — envolveu mais de 23 mil participantes nos Estados Unidos e no Canadá. Foram avaliadas pessoas com 50 anos ou mais que não apresentavam indícios da doença. Os dados revelam que o teste identificou potenciais sinais de cancro em 216 indivíduos, sendo que 133 acabaram por ter o diagnóstico confirmado.

Mais de metade destes casos encontrava-se nos estádios iniciais (1 ou 2), o que evidencia o potencial do teste para salvar vidas através de um diagnóstico mais rápido. A taxa de falsos positivos ficou nos 0,4%, considerada muito reduzida pelos investigadores.

Para a médica Nicole Saphier, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, este tipo de exame “pode ser um complemento promissor aos rastreios existentes”, permitindo identificar doenças que os métodos tradicionais ainda não conseguem detetar.

Ainda assim, os especialistas reforçam que o Galleri não substitui os rastreios habituais, devendo ser introduzido de forma gradual e sustentada em evidência científica. Estão previstos novos estudos, com um número maior de participantes e acompanhamento prolongado, para determinar o verdadeiro impacto clínico deste avanço.