Para cuidar do marido, idosa chora ao ver-se obrigada a separar-se do cão: «Vai ser uma dor muito grande»

  • Dois às 10
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Julieta e Aníbal estão juntos há mais de 60 anos e enfrentaram, lado a lado, alguns dos momentos mais difíceis das suas vidas. Depois de ambos terem lutado contra o cancro, é agora Julieta quem cuida diariamente do marido, cuja saúde se tem agravado. Mas há uma decisão recente que lhe está a partir o coração.

À conversa no "Dois às 10", da TVI, Julieta revelou que terá de se separar de Max, o cão que adotou há cerca de um ano e que considera um verdadeiro membro da família. «Vai ser uma dor muito grande», confessou, emocionada.

Max chegou à família quando tinha apenas quatro meses e rapidamente conquistou o coração do casal. «Um cão para mim é um membro da família», garantiu Julieta.

No entanto, a realidade obrigou-a a tomar uma decisão difícil. Com Aníbal cada vez mais dependente de cuidados, a idosa já não consegue dar a atenção e os passeios de que o animal precisa.

O marido foi diagnosticado com um cancro da língua há oito anos e acabou por ser submetido a uma cirurgia que lhe retirou grande parte da língua, ficando com graves dificuldades na fala. Além disso, sofreu dois AVC e vive também com diabetes. Perante a crescente dependência de Aníbal, cuidar de um cão de grande porte tornou-se impossível.

Hoje, Max tem apenas um ano e pesa mais de 50 quilos, motivo pelo qual Julieta decidiu pedir ajuda a Ricardo Martins Pereira, um treinador de cães, para encontrar uma nova família que lhe possa dar a qualidade de vida que merece.

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Depois de uma vida inteira a cuidar dos outros — primeiro do marido durante o seu cancro, depois da própria doença que enfrentou há mais de duas décadas e agora novamente de Aníbal —, Julieta diz que esta será mais uma prova de amor, mesmo que lhe custe profundamente.

Agora, a família está prestes a conhecer o possível novo tutor de Max, com a garantia de que Julieta o possa ver sempre. 

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Temas: Cancro Cao Animal Dois às 10 Julieta
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