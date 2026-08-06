Dois dias após casar, Bruno recebeu a pior notícia da sua vida: «Sinto medo todos os dias»

O casamento de Bruno Pires e Telma Rosado parecia marcar o início de uma nova etapa de felicidade. Depois de um pedido de casamento emocionante e de uma cerimónia surpresa preparada pelos amigos, o casal viveu aquele que Bruno descreve como "o dia mais feliz da minha vida". Contudo, apenas dois dias depois, tudo voltou a mudar.

Esta quinta-feira, 6 de agosto, Bruno e Telma estiveram no programa Dois às 10, da TVI, onde abriram o coração sobre a batalha contra um raro e agressivo tipo de cancro.

Em setembro de 2025, Bruno foi diagnosticado com um carcinoma NUT no maxilar, um tumor extremamente raro e agressivo. Antes de chegar ao diagnóstico, enfrentou vários meses de incerteza, uma vez que os primeiros sintomas — olho constantemente lacrimejante, nariz a pingar e pressão nos dentes — foram inicialmente associados a problemas como sinusite, rinite ou dores de dentes. "Quando me disseram que era um tumor foi um murro no estômago", recordou.

Apesar de ter respondido positivamente aos primeiros tratamentos, a esperança foi interrompida pouco depois do casamento.

Dias após a cerimónia, Bruno descobriu que o tumor tinha metastizado. Atualmente, Portugal não dispõe de um tratamento específico para a doença, levando o casal a procurar acesso a um ensaio clínico. "Foi um balde de água fria saber que metastizou. Foi começar tudo de novo", confessou Telma.

Mesmo perante todas as dificuldades, Bruno tenta manter o foco na luta. "A minha função é tentar manter-me vivo. Se penso na doença, ela consome-me", afirmou. Ainda assim, não esconde o receio com que vive diariamente. "Sinto medo todos os dias… de não conseguir", desabafou.

Juntos há 11 anos, Bruno e Telma continuam a sonhar com o futuro. Antes do diagnóstico, tinham comprado casa e faziam planos para casar e ter filhos. Esse desejo mantém-se vivo. "Ainda acredito que posso ser pai. Queria ser o pai que não tive", revelou Bruno, emocionado.

Do lado de Telma, o apelo é claro. "Precisamos de um ensaio clínico que possa ajudar o Bruno. O tempo é precioso. E se o tumor metastizar para mais lados?", questionou.