Dois dias após casar, Bruno recebeu a pior notícia da sua vida: «Sinto medo todos os dias»

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

O casamento de Bruno Pires e Telma Rosado parecia marcar o início de uma nova etapa de felicidade. Depois de um pedido de casamento emocionante e de uma cerimónia surpresa preparada pelos amigos, o casal viveu aquele que Bruno descreve como "o dia mais feliz da minha vida". Contudo, apenas dois dias depois, tudo voltou a mudar.

Esta quinta-feira, 6 de agosto, Bruno e Telma estiveram no programa Dois às 10, da TVI, onde abriram o coração sobre a batalha contra um raro e agressivo tipo de cancro.

Em setembro de 2025, Bruno foi diagnosticado com um carcinoma NUT no maxilar, um tumor extremamente raro e agressivo. Antes de chegar ao diagnóstico, enfrentou vários meses de incerteza, uma vez que os primeiros sintomas — olho constantemente lacrimejante, nariz a pingar e pressão nos dentes — foram inicialmente associados a problemas como sinusite, rinite ou dores de dentes. "Quando me disseram que era um tumor foi um murro no estômago", recordou.

Apesar de ter respondido positivamente aos primeiros tratamentos, a esperança foi interrompida pouco depois do casamento.

Dias após a cerimónia, Bruno descobriu que o tumor tinha metastizado. Atualmente, Portugal não dispõe de um tratamento específico para a doença, levando o casal a procurar acesso a um ensaio clínico. "Foi um balde de água fria saber que metastizou. Foi começar tudo de novo", confessou Telma.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Mesmo perante todas as dificuldades, Bruno tenta manter o foco na luta. "A minha função é tentar manter-me vivo. Se penso na doença, ela consome-me", afirmou. Ainda assim, não esconde o receio com que vive diariamente. "Sinto medo todos os dias… de não conseguir", desabafou.

Juntos há 11 anos, Bruno e Telma continuam a sonhar com o futuro. Antes do diagnóstico, tinham comprado casa e faziam planos para casar e ter filhos. Esse desejo mantém-se vivo. "Ainda acredito que posso ser pai. Queria ser o pai que não tive", revelou Bruno, emocionado.

Do lado de Telma, o apelo é claro. "Precisamos de um ensaio clínico que possa ajudar o Bruno. O tempo é precioso. E se o tumor metastizar para mais lados?", questionou.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Cancro Casamento Dois às 10 Tumor
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Esta mochila de viagem é a mais vendida da Amazon e custa menos de 30 euros

Ontem às 21:12

Adeus às poças de água na bancada: este escorredor tem um truque que faz a diferença

Ontem às 21:00

Um dos mais belos paraísos escondidos de Portugal tem águas cristalinas e cascatas de sonho

Ontem às 17:00

Como a vida mudou. Luís Nascimento recorda fama após vencer o Secret Story: «Não estava preparado»

Ontem às 16:03

Tem piscina de ondas, escorregas e cascatas. Este é o parque aquático de que todos falam neste verão

Ontem às 16:00

Acabou em lágrimas. Cláudio Ramos surpreende o irmão Luís Nascimento com mensagem da mãe

Ontem às 15:21

Aqui pode viver a experiência de um resort por apenas 1 euro

Ontem às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Em direto, mãe de Cláudio Ramos surpreende o filho, Luís Nascimento: “Foste um miúdo não esperado, mas muito desejado”

Ontem às 11:17

Pela primeira vez, Cláudio Ramos o recebe irmão, Luís Nascimento, em programa da TVI: “Emocionei-me”

Ontem às 10:50

Irmão de Cláudio Ramos expõe, em direto, hábito do apresentador: “Lá em casa…”

Ontem às 10:51

Luís Nascimento revela se ainda mantém relação com Joana Diniz

Ontem às 11:23

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

Aos 19 anos, filha de Pedro Lima conquista onda de elogios: «Linda de morrer»

6 ago, 16:33

Cristina Ferreira revela o hábito que lhe acaba com as dores de cabeça: «Passo o dia inteiro bem»

6 ago, 14:54

Em biquíni, Bernardina Brito mostra impressionante antes e depois: «55 quilos separam estas fotos»

6 ago, 09:56

Excelente forma física. Aos 49 anos, Sandra Felgueiras posa em biquíni: «Em paz»

6 ago, 09:23

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Esta mochila de viagem é a mais vendida da Amazon e custa menos de 30 euros

Ontem às 21:12

Adeus às poças de água na bancada: este escorredor tem um truque que faz a diferença

Ontem às 21:00

Um dos mais belos paraísos escondidos de Portugal tem águas cristalinas e cascatas de sonho

Ontem às 17:00

Como a vida mudou. Luís Nascimento recorda fama após vencer o Secret Story: «Não estava preparado»

Ontem às 16:03