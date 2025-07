Assim que soube que a mulher tem cancro maligno, Cátia decidiu casar com Bruna: «Vou cuidar dela até ao fim»

Quando Bruna recebeu um diagnóstico devastador, Cátia não hesitou: pediu-a em casamento. “Quero cuidar dela até ao fim”, disse. A cerimónia aconteceu uma semana depois — marcada pelo amor e pela urgência da vida.

Bruna e Cátia estão juntas há três anos. Sempre sonharam casar, mas o tempo parecia infinito. Até ao dia em que tudo mudou. Bruna, de 30 anos, foi diagnosticada com um cancro do colo do útero em estado avançado, já com metástases nos intestinos, trompas, ovários e endométrio. A notícia caiu como uma bomba.

Cátia não pensou duas vezes: decidiu casar com Bruna de imediato. “Sabíamos que queríamos casar, mas quando o diagnóstico chegou, não quis esperar mais. Eu vou cuidar de ti até ao fim’”, contou, emocionada, no programa Dois às 10.

Apesar da gravidade da doença, que não é operável, as duas conseguiram viver um momento de luz. “Foi um dia bom, apesar de tudo”, afirmou Cátia. A cerimónia, embora simples, representou a força de um amor que não se curva à dor.

Desde o diagnóstico, Cátia tem sido o pilar de Bruna. A acompanha a todas as consultas, ajuda nos cuidados diários e mantém a força, mesmo quando o medo fala mais alto. “Tenho muito medo de perdê-la. Mas estou aqui. Sempre”, garantiu.

O gesto de amor de Cátia comoveu os telespectadores e reforçou uma certeza: há amores que enfrentam tudo, até a doença mais cruel.