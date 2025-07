Recém-casada com Cátia, Bruna teme morrer para o cancro maligno: «Isto é assustador»

Bruna tem 30 anos, foi diagnosticada com cancro há um mês e já enfrenta metástases. “Só penso que sou tão nova… Porquê a mim?”, desabafou no programa Dois às 10.

Há um mês, a vida de Bruna Silva mudou por completo. Começou com corrimento e enxaquecas, depois uma bactéria foi detetada na região íntima. Mas a verdade era bem mais dura: Bruna tem cancro maligno do colo do útero — num estado já avançado e com metástases.

O diagnóstico chegou de forma impessoal, através de uma aplicação do hospital. Desde então, o medo tomou conta dos dias. “Disseram-me que este é dos piores tipos de cancro que se pode ter. E ainda estou à espera de saber se também tenho tumor nos intestinos”, revelou.

O tumor já ultrapassa os quatro centímetros, o que o torna inoperável. Bruna aguarda agora o início de tratamentos de radioterapia.

Bruna casou-se recentemente com Cátia, a mulher com quem partilha a vida há três anos.

A doença já afeta todos os aspetos do seu dia a dia. Bruna sente dores intensas, não consegue estar muito tempo de pé e já não pode trabalhar. Sem rendimentos, o casal apela a quem puder ajudar através de uma página nas redes sociais onde decorre uma angariação de fundos.

Mesmo em meio ao desespero, Bruna não desiste de viver.