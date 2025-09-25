Aos 3 meses, bebé gémea foi diagnosticada com cancro: «Um desespero autêntico»

Carla e Filipe Malta abriram o coração, no programa “Dois às 10”, e partilharam o maior desafio das suas vidas: ver a filha Camila, gémea de Constança, lutar contra um cancro diagnosticado quando tinha apenas três meses de vida.

Há cinco anos, o casal recebia nos braços duas bebés saudáveis e inseparáveis: Camila e Constança. Mas, poucos meses depois, a família viu o sonho transformar-se em pesadelo, quando Camila começou a apresentar sinais de que algo não estava bem. O diagnóstico foi duro: cancro na suprarrenal.

A notícia abalou toda a família. Carla acompanhou Camila no hospital, enquanto Filipe ficou em casa a cuidar de Constança e da filha mais velha, Sara. A filha mais velha também recordou o impacto deste período na sua vida. Tinha apenas oito anos quando viu a mãe e a irmã internadas durante meses, ficando em casa com o pai e a irmã bebé. “De repente, tive de ser a mulher da casa”, confidenciou, emocionada.

Camila enfrentou momentos críticos. Passou pelos cuidados intensivos duas vezes, chegou a ter metástases espalhadas pelo corpo e esteve em coma durante um mês e meio. A mãe recorda ainda o dia em que recebeu a indicação para uma quimioterapia três vezes mais intensa: “Parecia não haver saída, mas agarrámo-nos à esperança.”

Contra todas as previsões, em setembro de 2021, Camila entrou em remissão. Hoje, aos cinco anos, continua saudável e cheia de energia. Ainda enfrenta um novo desafio, um atraso de crescimento, mas nada que apague a alegria de viver ao lado da irmã gémea, Constança. “Desde que se voltaram a juntar, nunca mais se separaram”, contou Carla.

Uma história marcada por lágrimas, luta e fé, mas também pela vitória da vida e pelo amor que une esta família.