Filhos viram o pai abandonar a mãe após o diagnóstico de cancro: «Nem foi ao funeral»

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A história de Rute Amorim e do sobrinho John emocionou os telespectadores do programa Dois às 10, da TVI. Em 2024, a vida desta família mudou para sempre quando Carla, irmã de Rute, perdeu a batalha contra um cancro do colo do útero.

Antes de morrer, Carla fez um último pedido à família: que cuidasse dos seus filhos. Entre eles estava John, hoje com 14 anos, um jovem que enfrenta vários problemas de saúde e cujo diagnóstico continua por esclarecer.  «O futuro é uma incógnita», confessou Rute, que continua a lidar com a dor da perda da irmã enquanto tenta garantir o melhor acompanhamento possível ao sobrinho.

Segundo contou no programa, a doença de Carla abalou profundamente toda a família. A mulher lutava também contra uma depressão e, à medida que o estado de saúde se agravava, perdeu a vontade de continuar a lutar. «Ela desistiu de viver... Ela já vivia com depressão», recordou Rute, emocionada.

A situação tornou-se ainda mais difícil devido ao afastamento do pai de John. De acordo com a tia, o homem abandonou a família após o diagnóstico de Carla e nem nos últimos momentos esteve: «Nem foi ao funeral». Flávio, um dos filhos já adultos, não escondeu a emoção ao falar da mãe e revelou ter cortado relações com o pai: «Já o retirei da minha vida. Não desejo mal, mas não quero ter nada a ver com ele»-
 

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Apesar das dificuldades, a família mantém-se unida. John enfrenta várias patologias que provocam atrasos no desenvolvimento e continua sem um diagnóstico definitivo para a síndrome rara de que sofre. Além disso, terá de ser submetido a tratamentos dentários devido à medicação que tomou durante a infância.

Entre o luto, as incertezas e os desafios diários, Rute continua a cumprir a promessa que fez à irmã. Uma missão marcada pelo amor, pela responsabilidade e pela preocupação constante com o futuro do sobrinho.

Temas: Cancro Família Dois às 10
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