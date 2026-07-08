Tia e sobrinha foram diagnosticadas com cancro ao mesmo tempo, mas só uma sobreviveu: «Estive lá até ao último dia»

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Vera Gomes esteve no programa "Dois às 10", da TVI, para partilhar uma história marcada pela coragem, mas também por uma perda impossível de esquecer.

Depois de vencer um cancro, viu a sobrinha, Marta, enfrentar a mesma batalha. As duas lutaram lado a lado, mas apenas Vera sobreviveu. Durante a conversa, Vera revelou que ainda hoje carrega um sentimento de culpa por ter conseguido vencer a doença enquanto a sobrinha não resistiu.

As duas tinham uma relação muito próxima. Separadas por apenas 11 anos de diferença, eram mais do que tia e sobrinha. Vera garantiu que nunca abandonou a sobrinha ao longo de todo o processo. «Eu estive lá sempre e até ao último minuto dela», afirmou.

O destino quis que ambas fossem diagnosticadas com cancro praticamente na mesma altura. Vera enfrentava metástases no pulmão, depois de já ter ultrapassado anteriormente um cancro do reto. Já Marta recebeu o diagnóstico de cancro da mama apenas três meses depois de ter sido mãe pela primeira vez.

A ex-enfermeira recordou que, antes de também adoecer, era precisamente Marta quem a ajudava durante os tratamentos do primeiro cancro. Marta acabaria por morrer em outubro de 2022, apenas alguns meses depois de receber o diagnóstico.

Hoje, Vera continua a ser acompanhada pelos médicos e admite que o medo nunca desaparece por completo. «Claro que há medo de tudo voltar», confessou.

Apesar de toda a dor, garante que faz questão de manter viva a memória da sobrinha, cuja força e coragem continuarão para sempre a inspirá-la