Cláudio Ramos toma decisão em direto para ajudar convidada e deixa família em lágrimas

A história de Sandra emocionou os portugueses e ganhou ainda mais força com um gesto solidário em direto. Cláudio Ramos não ficou indiferente e decidiu agir.

A história de Sandra, diagnosticada com cancro na coluna há quatro anos, continua a tocar quem a conhece. Depois de uma longa batalha, a doença entrou em remissão, mas os tratamentos deixaram marcas profundas: Sandra deixou de andar.

No programa “Dois às 10”, o caso ganhou nova esperança. Comovido com o testemunho da convidada e da família, Cláudio Ramos não hesitou em ajudar. O apresentador disponibilizou-se para pagar quatro packs de sessões de fisioterapia, o equivalente a 40 sessões, numa tentativa de dar um novo impulso à recuperação de Sandra.

Ainda assim, deixou claro que este é apenas um primeiro passo. Durante a emissão, apelou também à solidariedade dos portugueses, partilhando o GoFundMe criado por Adriana, a filha mais velha de Sandra, de apenas 18 anos. A jovem, que estuda longe de casa, tem sido um dos maiores pilares da mãe nesta luta e não desistiu de encontrar uma solução que lhe devolva qualidade de vida.

Sandra já enfrentou dois cancros — da mama e da coluna — e vive atualmente dependente de cuidados constantes. O marido, António, está há quatro anos afastado do trabalho para cuidar da companheira, cumprindo a promessa feita no dia em que casaram.

Apesar das dificuldades, a esperança mantém-se viva. O desejo de voltar a andar continua a ser o maior objetivo de Sandra — e agora, com mais ajuda, pode estar um pouco mais perto de se tornar realidade.