«A mim não me custa»: Cláudio Ramos deixa convidada lavada em lágrimas com oferta muito generosa

  • Dois às 10
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Uma história de vida marcada por superação, que agora ganha um novo capítulo.

Cláudio Ramos protagonizou um dos momentos mais emocionantes do programa «Dois às 10», da TVI, ao surpreender Marisa Duarte com uma oferta muito especial: uma cadeira de rodas elétrica: «A mim, não me custa nada»

Marisa, que partilhou em direto a sua dura história de vida, não anda há sete anos e depende de uma cadeira de rodas para se deslocar. A convidada contou que, após uma longa batalha contra um linfoma, ficou com graves limitações físicas que mudaram completamente a sua vida.

Depois de ouvir o testemunho comovente de Marisa, Cláudio Ramos não conseguiu esconder a emoção e decidiu agir. O apresentador revelou que iria oferecer à convidada uma cadeira elétrica, proporcionando-lhe uma maior autonomia no dia a dia.

A notícia apanhou Marisa completamente de surpresa. Visivelmente emocionada, a convidada agradeceu o gesto e mostrou-se tocada com a generosidade do apresentador da TVI.

Marisa tinha revelado que, além de não andar há sete anos, se sente muitas vezes dependente da ajuda de terceiros para realizar tarefas simples do quotidiano. A oferta da cadeira elétrica representa, por isso, uma mudança significativa na sua vida, permitindo-lhe recuperar parte da independência que julgava perdida.

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