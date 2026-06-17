Cristina Ferreira emociona-se com mãe em luto: «Não tenho medo de morrer. Estou à espera que seja rápido para ir ter com a minha filha»

Eram amigas na ficção, mas nos bastidores era bem diferente: «Era muito boa atriz para fingir que éramos amigas»

Perder uma filha é uma dor impossível de descrever. Para Maria Lurdes Pinto, essa ferida tornou-se ainda mais difícil de suportar por uma razão devastadora: Patrícia morreu vítima do mesmo tipo de cancro contra o qual a própria mãe continua a lutar.

A história foi partilhada no programa Dois às 10, da TVI, onde Maria Lurdes recordou a batalha da filha e falou sobre o processo de luto que continua a viver. Patrícia morreu em janeiro deste ano, aos 37 anos, após uma longa luta contra um cancro nos intestinos.

A doença já tinha deixado marcas profundas na família. Antes de Patrícia, também a mãe e a avó de Maria Lurdes morreram com o mesmo diagnóstico. Durante a conversa, a convidada revelou que chegou a pedir a Deus que levasse a filha, incapaz de continuar a vê-la sofrer.

Patrícia foi diagnosticada em 2021, um ano depois de Maria Lurdes descobrir que também tinha cancro nos intestinos. Apesar das dificuldades, a filha nunca perdeu a esperança. A filha do casal esteve internada durante vários meses nos cuidados paliativos do IPO. O cancro acabou por espalhar-se pelo corpo e pelos ossos, tornando impossível travar a doença.

Hoje, Lurdes garante não ter medo de morrer: “Não tenho medo de morrer. Se sair daqui hoje e morrer, fico feliz porque vou para a beira da minha filha”

Um testemunho avassalador que emocionou Cristina Ferreira.