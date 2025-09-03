Leonor viu morrer dois amiguinhos com a mesma doença que lhe foi diagnosticada: «Isto mata. Não é brincadeira»

  Dois às 10
  Hoje às 11:59

Diagnosticada com leucemia aos 10 anos, Leonor viu morrer 12 crianças no IPO, incluindo dois amigos próximos. Agora, prestes a completar 18 anos, prepara-se para receber alta médica e enfrentar a vida fora do hospital.

Aos 10 anos, Leonor recebeu uma notícia que mudou para sempre a vida dela e da família: foi diagnosticada com leucemia. O choque inicial deu lugar a uma longa batalha marcada por tratamentos agressivos, internamentos prolongados e a constante ameaça da perda.

“O primeiro choque de realidade foi quando fiz a primeira quimioterapia. Assustei-me quando vi aqueles meninos todos carecas”, recorda.

Durante os anos em que esteve internada no IPO, Leonor perdeu 12 crianças que conheceu, incluindo dois amigos muito próximos.
“Não lidei bem. Fiquei assustada. Queria desistir. Não sabia o que pensar. Vivia a pensar: e se um dia for eu? Será que vai chegar a minha hora?”, confessa.

Hoje, aos 17 anos e prestes a completar 18, Leonor prepara-se para receber alta médica e encara um novo desafio: aprender a viver sem a rotina do hospital e sem a rede de proteção que a acompanhou durante sete anos.

Apesar de carregar ainda o medo de uma possível recaída, não esconde a gratidão: “Agradeço por ter tido a força de vontade de querer viver.”

A mãe, Fátima, recorda o momento em que soube do diagnóstico como “morrer e ressuscitar”, partilhando que a filha apenas pedia para não morrer. Já o pai, Nuno, assume que a notícia lhe “tirou o chão”, mas nunca deixou de estar presente, acumulando dois trabalhos para sustentar a família durante os tratamentos.

Hoje, juntos, celebram a coragem de Leonor e a esperança de um futuro diferente: o de uma jovem sonhadora que sobreviveu ao cancro e que quer viver sem medo.

