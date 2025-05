O outro lado do cancro que poucos falam: «O cancro roubou-nos o gosto de ser pais»

Quando o diagnóstico de cancro entra numa casa, muito mais do que a saúde é posto em causa. Para alguns casais, como Sofia e Sérgio, a doença não só abalou os planos de vida, como lhes retirou o sonho da parentalidade.

Sofia e Sérgio são o retrato de um amor que resiste à adversidade. Casados e com planos de aumentar a família, viram os seus sonhos desmoronar com um diagnóstico devastador: cancro da mama. Para Sofia, a notícia foi um choque que abalou não só a sua saúde, mas também o seu desejo profundo de ser mãe. «O cancro roubou-nos o gosto de ser pais», confessou, com a voz embargada pela memória de tudo o que ficou por viver. A doença trouxe incerteza, tratamentos agressivos e uma nova realidade, onde o futuro parecia cada vez mais distante e indefinido.

Como se não bastasse, no meio do processo de recuperação de Sofia, a vida voltou a testar o casal. Sérgio sofreu um AVC, deixando-a novamente de coração nas mãos. «Eu temi pela vida do Sérgio», recordou. E, ainda assim, foi nesse momento que descobriram a profundidade da ligação que os une. O que poderia ter sido o fim transformou-se numa nova forma de amar: mais madura, mais presente, mais grata. «A vida está-nos a dar uma segunda oportunidade. Segunda e terceira. Várias», disse Sofia, com serenidade. Hoje, aprendem a saborear cada instante. Porque, como Sérgio afirma, «a vida é dois momentos e se deixamos passar um, depois o outro podemos não apanhá-lo». E é nesse intervalo breve entre um momento e o outro que continuam a construir a sua história.

