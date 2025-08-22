Figura conhecida da TVI revela ter sido diagnosticada com cancro ao mesmo tempo que a mãe

  • Joana Lopes
  • Há 59 min
Tia Cátia
Tia Cátia

Tia Cátia enfrentou o cancro da mama no final de 2021, ao mesmo tempo que a sua mãe, com 81 anos, também recebia o mesmo diagnóstico.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Cátia Goarmon, conhecida do público de programas de cozinha como Tia Cátia, esteve no podcast «Tenho Cancro. E Depois?» e falou abertamente sobre a sua experiência com o cancro da mama, ao lado do médico Diogo Alpuim Costa, que a acompanhou durante todo o processo.

A cozinheira revelou que realizou a biópsia que confirmou o diagnóstico no último dia de 2021. Poucos meses depois, foi submetida a uma cirurgia para remover, como costuma dizer, duzentos gramas de mama, seguida de radioterapia. Durante este período difícil, a sua mãe, com 81 anos, também foi diagnosticada com cancro da mama, e ambas passaram juntas por esta experiência.

Cátia descreve-se como «um pequeno trator a andar pela vida»: meio bruta, pouco lamechas e nada dramática. Afirma que, sempre que surge um problema, foca-se imediatamente na solução — uma abordagem que aplicou tanto ao cancro como a todos os outros desafios que enfrentou.

Apesar de não ser o primeiro caso de cancro na sua família — o pai morreu com 50 anos e Cátia foi diagnosticada aos 49, chegando a temer que a história se repetisse —, ela garante com convicção que a doença não a mudou nem a tornou uma pessoa melhor.

Temas: Cancro Tia Cátia Cátia Goarmon

RELACIONADOS

Tia Cátia partilha foto antes da cirurgia: «Uma mudança para toda a vida»

Esta é a nova imagem de Tia Cátia depois de uma cirurgia que a deixou irreconhecível...

Fora do Estúdio

Entrámos na casa de uma das figuras mais mediáticas do país. E temos fotos. Spoiler: tem 11 casas de banho

Ontem às 13:29

Helena Sacadura Cabral, mãe de Paulo Portas, envia mensagem à mãe de Cláudio Ramos

Ontem às 10:21

O que come Cristina Ferreira para estar incrível aos 47 anos? Refeições deixaram de ter isto

Ontem às 09:59

O hábito matinal simples e sem custos que mantém Cristina Ferreira em forma

Ontem às 09:55

Que exercícios físicos faz Cristina Ferreira? Aos 47 anos, é neste que está a apostar

Ontem às 09:51

A 'Menina da Meteorologia' foi um ícone televisivo com 20 anos. Agora, com 54, está irreconhecível

20 ago, 11:53

Lembra-se da 'Menina da Meteorologia'? Veja como está passados 34 anos

20 ago, 10:03
MAIS

Mais Vistos

Isabela Cardinali apaixonou-se no «Secret Story» e chegou a estar casada, mas apenas por uma semana

Ontem às 11:33

Joana Pinto entrou no «Secret Story» à procura de dinheiro e fama... Mas encontrou muito mais

Ontem às 11:55

A participação no «Secret Story» deixou três 'amarguras' em Diogo Luís... E uma delas envolve Cristina Ferreira

Ontem às 11:51

Afinal, qual a relação de Afonso Leitão com Daniela Santos? Marcelo esclarece

Há 2h e 51min

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Pizza saudável (para comer sem culpa)

Ontem às 16:30

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

Ontem às 15:00

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

20 ago, 16:00

Ideias para variar das sandes e batatas fritas na praia. Isto é o que deve ter na geleira

19 ago, 15:41

Fotos

Figura conhecida da TVI revela ter sido diagnosticada com cancro ao mesmo tempo que a mãe

Há 59 min

Quer ser o anfitrião perfeito (sem grandes trabalhos)? Sirva uma tábua como esta

Ontem às 17:00

Pizza saudável (para comer sem culpa)

Ontem às 16:30

Aprenda a melhor forma de arrumar sacos de plástico

Ontem às 16:00