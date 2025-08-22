Figura conhecida da TVI revela ter sido diagnosticada com cancro ao mesmo tempo que a mãe

Tia Cátia enfrentou o cancro da mama no final de 2021, ao mesmo tempo que a sua mãe, com 81 anos, também recebia o mesmo diagnóstico.
Cátia Goarmon, conhecida do público de programas de cozinha como Tia Cátia, esteve no podcast «Tenho Cancro. E Depois?» e falou abertamente sobre a sua experiência com o cancro da mama, ao lado do médico Diogo Alpuim Costa, que a acompanhou durante todo o processo.
A cozinheira revelou que realizou a biópsia que confirmou o diagnóstico no último dia de 2021. Poucos meses depois, foi submetida a uma cirurgia para remover, como costuma dizer, duzentos gramas de mama, seguida de radioterapia. Durante este período difícil, a sua mãe, com 81 anos, também foi diagnosticada com cancro da mama, e ambas passaram juntas por esta experiência.
Cátia descreve-se como «um pequeno trator a andar pela vida»: meio bruta, pouco lamechas e nada dramática. Afirma que, sempre que surge um problema, foca-se imediatamente na solução — uma abordagem que aplicou tanto ao cancro como a todos os outros desafios que enfrentou.
Apesar de não ser o primeiro caso de cancro na sua família — o pai morreu com 50 anos e Cátia foi diagnosticada aos 49, chegando a temer que a história se repetisse —, ela garante com convicção que a doença não a mudou nem a tornou uma pessoa melhor.