Carla ia receber o transplante que lhe mudava a vida quando ouviu o pior diagnóstico: «Pensei que seria o meu fim»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 38min

Aos 33 anos, Carla descobriu que sofria de insuficiência renal e que precisaria de um transplante para sobreviver. Nove anos depois, quando finalmente se preparava para receber o rim que tanto esperava, o destino pregou-lhe mais uma partida.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Carla Pires é o verdadeiro retrato da força e da resiliência. Há quase uma década, viu a sua vida mudar por completo quando descobriu que os rins tinham deixado de funcionar. “Senti a minha vida por um fio”, recorda. Desde então, depende de uma máquina de hemodiálise para viver — um processo que realiza três vezes por semana.

Durante anos, aguardou ansiosamente por um transplante renal. O irmão chegou a oferecer-se como dador compatível, mas a vida voltou a pregar-lhe uma partida. Primeiro, porque engravidou, e a operação teve de ser adiada. Depois, porque o irmão desenvolveu hipertensão e deixou de poder doar o rim. Ainda assim, Carla manteve a esperança.

Em 2024, quando tudo parecia finalmente encaminhar-se para o tão aguardado transplante, recebeu uma notícia devastadora: tinha cancro da mama, com metástases na axila. “Pensei que ia morrer e deixar o meu filho”, confessa emocionada.

A luta contra o cancro começou em janeiro. Carla enfrentou quimioterapia, radioterapia e, em junho, foi submetida a uma mastectomia com reconstrução mamária. “O momento mais difícil foi quando perdi o cabelo. Custou-me olhar ao espelho”, desabafa. Foi o filho, Rodrigo, quem lhe deu coragem: “Ele dizia-me para tirar o lenço e mostrar que continuava bonita.”

Enquanto lutava contra o cancro, Carla nunca parou os tratamentos de hemodiálise. “O corpo estava fraco, mas a vontade de viver era mais forte.” Agora, com o cancro ultrapassado, terá de esperar cinco anos para voltar à lista de dadores e poder receber um rim.

Apesar da incerteza, Carla não perde a esperança. Hoje, dedica cada dia ao filho e à família, com a serenidade de quem sabe que a vida, mesmo frágil, vale a pena ser vivida. “Já chorei muito, já me revoltei, mas agora só quero aproveitar o tempo que tenho e agradecer por ainda estar aqui.”

Temas: Cancro Transplante Dois às 10 Claudio ramos

A Não Perder

15 erros comuns que podem estar a sabotar a sua perda de peso

Há 1h e 33min

De 405 para 203 euros: o aspirador robot que até esfregona tem

Há 1h e 43min

O segredo para limpar o carro e deixá-lo a cheirar bem está no armário lá de casa

Há 1h e 47min

Três exercícios recomendados por uma ortopedista para aliviar as dores nas costas

Há 2h e 6min

Nunca mais deite fora cascas de limão – vai ficar de boca aberta com isto

Há 3h e 18min

O dia do parto tornou-se num pesadelo: «Vi a minha filha ser retirada num lençol branco»

Hoje às 12:20

Resultados visíveis em 8 semanas: Esta máquina de depilação está a menos de 100 euros

Hoje às 11:21
MAIS

Mais Vistos

Ex-diretor da TVI fala sobre a relação de Cristina Ferreira e João Monteiro: «Esperou até poder investir»

Ontem às 11:40

Telespectador faz pedido insólito a Cláudio Ramos e acaba por ganhar milhares de euros

Hoje às 12:57

Cláudio Ramos prevê fim da relação de Liliana e Fábio: «Não vai aguentar»

Ontem às 10:13

Em direto, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fazem convite a Zé, ex-noivo de Liliana

Ontem às 10:15

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira enfrentou contratempo que afeta milhares de portugueses

Hoje às 08:52

Nova tendência lançada por Kim Kardashian chegou a Portugal. Mas nem todos a querem usar

Ontem às 16:17

Novo feito para Zé. Ex-noivo de Liliana acaba de conseguir o que nenhum outro concorrente do «Secret Story 9» alcançou

Ontem às 15:21

Mãe faz apelo desesperado por jovem que continua desaparecida: «Está a ser extremamente difícil»

Ontem às 09:10

Fotos

15 erros comuns que podem estar a sabotar a sua perda de peso

Há 1h e 33min

De 405 para 203 euros: o aspirador robot que até esfregona tem

Há 1h e 43min

O segredo para limpar o carro e deixá-lo a cheirar bem está no armário lá de casa

Há 1h e 47min

Três exercícios recomendados por uma ortopedista para aliviar as dores nas costas

Há 2h e 6min