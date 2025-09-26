Com 15 anos e 6 tumores, Íris luta para sobreviver: «Mete medo, mas sei que vou vencer»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:14

Aos 15 anos, Íris Rosete enfrenta a maior batalha da sua vida: depois de ter superado um cancro aos 11 anos, a jovem foi agora diagnosticada com seis tumores, mas mantém a esperança e garante que vai vencer novamente.

Íris Rosete tem apenas 15 anos e trava, pela segunda vez, a luta mais difícil da sua vida: o cancro. Diagnosticada pela primeira vez em 2021, quando tinha apenas 11 anos, a jovem voltou a ser confrontada com a doença em 2025 — agora de forma ainda mais agressiva.

A primeira batalha começou com um tumor no fémur esquerdo, que levou à colocação de uma prótese e a longos meses de quimioterapia. Pensava ter vencido, mas este ano as dores de cabeça e os vómitos revelaram um novo diagnóstico: um tumor cerebral inoperável e mais cinco tumores espalhados pelo corpo.

Apesar do choque, Íris não perdeu a esperança: «Fiquei bastante triste, porque eu queria fazer a minha vida normal. Mete medo, mas eu sei que vou vencer. Quero vencer isto por mim e por todos os que estão à minha volta», disse, emocionada.

Hoje, a jovem está em tratamento e os médicos já confirmaram que os tumores estão a reduzir. O caminho é duro, mas Íris mostra-se determinada a agarrar-se à vida, com o apoio incondicional da mãe, Elodie, e do padrasto, Carlos, que se assumiu como um verdadeiro pai.

A família, que também cuida de mais três filhos, encontra força na fé e na união. «Considero-a minha filha como os outros, nem mais nem menos», sublinhou Carlos.

Entre lágrimas e sorrisos de esperança, a família não desiste da cura.

