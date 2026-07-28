Vencedora de programa da TVI foi diagnosticada com cancro: «Quero que me digam as probabilidades de cura»

Liliana Martins esteve, esta terça-feira, 28 de julho, no programa "Dois às 10", da TVI, depois de se ter sagrado a grande vencedora do concurso "Linha d'Ouro", apresentado por Cláudio Ramos.

Antes da conversa em estúdio, os telespectadores puderam rever alguns dos momentos mais marcantes da participação de Liliana, numa emissão marcada por desafios, momentos de tensão, nervosismo e também de muita diversão. O vídeo terminou com a emocionante celebração da vitória, na qual a concorrente abraçou os pais e, de seguida, Cláudio Ramos, depois de conquistar o prémio final.

Ao longo da sua participação no concurso, Liliana arrecadou um total de 26 mil euros. Durante a conversa, revelou que parte desse valor será utilizada para realizar um sonho dos filhos. "Vou levá-los à Disneyland Paris e o restante fica para um pé-de-meia", contou.

A vencedora recordou ainda como decidiu inscrever-se no programa. "Um dia estava em casa e deu o anúncio. Inscrevi-me mesmo careca e tudo", revelou.

Durante o percurso no "Linha d'Ouro", Liliana partilhou ainda uma das fases mais difíceis da sua vida. Em fevereiro deste ano foi diagnosticada com um cancro da mama luminal B HER2 positivo e iniciou os tratamentos de quimioterapia em março, terminando-os a 7 de julho. "A taxa de cura é de mais de 90%, por isso nunca pensei que podia correr mal", afirmou, depois de dizer que foi direta com os médicos: "Quero que me digam as probabilidades de cura"

Liliana revelou também que o cabelo começou a cair durante a quimioterapia, tendo optado por rapá-lo no cabeleireiro. Explicou ainda que terá de ser submetida a uma cirurgia para remover o que resta do tumor, seguindo-se sessões de radioterapia.

Mãe de Duarte, de 12 anos, Beatriz, de nove, e Guilherme, de seis, Liliana admitiu que os filhos tiveram dificuldade em lidar com a mudança de imagem.

Apesar da doença, garantiu que nunca se considerou uma "super mulher"."Eu sou uma pessoa positiva, mas não sou uma super mulher", afirmou.