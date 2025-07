Este candeeiro transforma-se em ventoinha e já é um dos mais vendidos da Amazon

Mais de 1000 pessoas compraram este candeeiro/ventoinha só no último mês

À primeira vista, parece um candeeiro de tecto moderno e discreto, com linhas elegantes e luz suave. No entanto, esconde um detalhe surpreendente: com um simples toque, transforma-se numa ventoinha potente, silenciosa e eficiente. O Brizy Foldable, da Mellerware, é o modelo multifunções que está a conquistar o mercado — e as razões são fáceis de perceber.

O seu segredo está nas pás retráteis e transparentes, que se recolhem automaticamente quando não estão em funcionamento. Assim, o candeeiro mantém o aspeto decorativo nos dias mais frescos e assume a função de ventoinha sempre que o calor aperta. Com um sistema reversível, também é útil no inverno: as pás invertem o sentido de rotação para distribuir o ar quente de forma mais uniforme, tornando o espaço mais confortável.

O motor DC contribui para a sua eficiência. Não só é extremamente silencioso — ideal para quartos, salas de trabalho ou até quartos de crianças — como consome até menos 70% de energia em comparação com os motores tradicionais. Um benefício que se traduz em menos ruído e maior poupança energética.

Além disso, a iluminação LED integrada oferece regulação da intensidade e da temperatura da luz (quente, fria ou neutra), adaptando-se às diferentes alturas do dia ou ao ambiente desejado, sempre com controlo simples através do comando incluído.

É esta combinação de funcionalidade, design e desempenho que tem feito do Brizy Foldable um sucesso: mais de mil unidades foram vendidas só no último mês, acumula mais de duas mil avaliações e uma média de 4,5 estrelas na Amazon. Com um preço atual de 139€, este modelo confirma que é possível ter eficiência, elegância e conforto num só aparelho.

