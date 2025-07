Aos 44 anos, Cândido Costa prepara-se para ser avô pela primeira vez

A notícia foi dada pelos pais de Cândido Costa no final da conversa com Cristina Ferreira.

Cândido Costa prepara-se para viver um novo capítulo na sua vida pessoal: vai ser avô pela primeira vez, aos 44 anos. A notícia foi partilhada pelos próprios pais do apresentador e antigo jogador de futebol, esta sexta-feira, 18 de julho, durante uma conversa com Cristina Ferreira no programa “Dois às 10”, da TVI.

Preciosa e Noé, casados há 49 anos, foram ao programa para recordar a sua história de amor, que começou numa noite de São João em São João da Madeira. Juntos construíram uma vida a três — o número de filhos do casal — sendo Cândido um deles.

No final da conversa, Preciosa surpreendeu Cristina Ferreira e os telespectadores ao revelar, com alegria: “Vou ser bisavó! O filho do Cândido, o mais velho, vai ser pai.”

O futuro pai é Rafael, de 21 anos, fruto do anterior casamento de Cândido Costa com Sónia, relação que durou duas décadas. Além de Rafael, o ex-futebolista é ainda pai de Gabriel, de 18 anos e de Salvador, de 5.

Cândido Costa vive, assim, uma fase de grande realização pessoal e familiar, agora com o doce desafio de se estrear como avô.