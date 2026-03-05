Aos 44 anos, um dos mais famosos rostos da TV portuguesa acaba de ser avô pela primeira vez

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:56

Cândido Costa está a viver dias de enorme felicidade. Aos 44 anos, o ex-jogador de futebol e atual fenómeno da televisão em Portugal prepara-se para um novo papel na sua vida: o de avô.

É um momento muito especial para Cândido Costa. O antigo jogador e atual figura da televisão anunciou nas redes sociais que já nasceu o seu primeiro neto.

Rafael, o filho mais velho de Cândido Costa, de apenas 21 anos, foi pai e o ex-futebolista fez questão de partilhar os primeiros registos do bebé no Instagram. Nas imagens, surge visivelmente emocionado com o recém-nascido ao colo. “O nosso Lourenço chegou. Vovô Candy”, escreveu na legenda da publicação, revelando o nome escolhido para o bebé.

Aos 44 anos, Cândido Costa inicia assim uma nova fase da vida, agora como avô, um papel que parece estar a abraçar com orgulho e ternura. Nas redes sociais, os seguidores não demoraram a reagir, deixando mensagens de parabéns e destacando a emoção estampada no rosto do recém “Vovô Candy”

