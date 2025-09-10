Nunca mais aspire sem adicionar canela ao aspirador

Pode parecer estranho, mas adicionar canela ao seu aspirador tem efeitos práticos que vão além do aroma agradável.

Descobrimos um truque que tem dado que falar e deixa a casa perfumada: usar canela em pó no aspirador.

Embora possa parecer estranho, faz toda a diferença. O jornal Express explica que ao aspirar, a fragrância suave e acolhedora da canela espalha-se pelo espaço, tornando o ambiente mais fresco. E o melhor é que não é necessário gastar dinheiro extra em ambientadores ou produtos químicos.

Com o uso frequente, é natural que os aspiradores comecem a desenvolver um cheiro característico e pouco agradável, causado pela acumulação de pó, sujidade, pelos de animais e outras impurezas. A canela ajuda a neutralizar esses odores e, graças às suas propriedades antibacterianas, contribui para uma limpeza mais eficaz.

Como aplicar este truque:

Pegue num guardanapo pequeno ou num disco de algodão e humedeça com um pouco de água morna. Polvilhe cerca de duas colheres de chá de canela em pó (aproximadamente 10 gramas) e distribua bem. Coloque dentro do saco do aspirador ou no depósito, caso seja um modelo sem saco — o importante é garantir que não bloqueia a passagem do ar.

Este método natural é uma excelente alternativa aos desodorizantes para aspiradores disponíveis no mercado. Além de ser mais económico, trata-se de uma opção altamente eficaz.