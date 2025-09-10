Nunca mais aspire sem adicionar canela ao aspirador

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:30
Pode parecer estranho, mas adicionar canela ao seu aspirador tem efeitos práticos que vão além do aroma agradável.

Descobrimos um truque que tem dado que falar e deixa a casa perfumada: usar canela em pó no aspirador.

Embora possa parecer estranho, faz toda a diferença. O jornal Express explica que ao aspirar, a fragrância suave e acolhedora da canela espalha-se pelo espaço, tornando o ambiente mais fresco. E o melhor é que não é necessário gastar dinheiro extra em ambientadores ou produtos químicos.

Com o uso frequente, é natural que os aspiradores comecem a desenvolver um cheiro característico e pouco agradável, causado pela acumulação de pó, sujidade, pelos de animais e outras impurezas. A canela ajuda a neutralizar esses odores e, graças às suas propriedades antibacterianas, contribui para uma limpeza mais eficaz.

Como aplicar este truque:

  1. Pegue num guardanapo pequeno ou num disco de algodão e humedeça com um pouco de água morna.

  2. Polvilhe cerca de duas colheres de chá de canela em pó (aproximadamente 10 gramas) e distribua bem.

  3. Coloque dentro do saco do aspirador ou no depósito, caso seja um modelo sem saco — o importante é garantir que não bloqueia a passagem do ar.

Este método natural é uma excelente alternativa aos desodorizantes para aspiradores disponíveis no mercado. Além de ser mais económico, trata-se de uma opção altamente eficaz.

