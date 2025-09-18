Tanya emociona-se ao falar de Iran Costa: «Eu recebi o telefonema e soube antes de toda a gente»

  • Há 2h e 15min

Em direto no «Dois às 10», Tanya recordou o pânico que sentiu ao saber que Iran Costa tinha sofrido um enfarte e de como o substituiu.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Esta manhã, Tânya esteve no programa Dois às 10 e partilhou um dos momentos mais marcantes da sua vida profissional e pessoal: a notícia do enfarte sofrido por Iran Costa, com quem mantém uma relação de amizade próxima: «Eu recebi a mensagem, aliás, o telefonema. Eu soube antes de toda a gente, porque eu tinha que aceitar o concerto», começou por recordar a cantora.

Na altura, Tânya atuava em Mirandela, com deslocação já marcada para Portimão no dia seguinte: «Eu tinha que dizer que sim. Estamos a falar que eu ia praticamente para Portimão no dia a seguir. Não ia dormir, ia dormir três horas.»

A ligação de longa data a Iran Costa intensificou o choque: «Eu gosto muito do Iran, eu conheço-o há muitos anos. Comecei a ficar em pânico. A Isa, que estava comigo, começou a chorar compulsivamente e a dizer: ‘Nós não somos nada, nós não somos nada. Temos que viver o agora’.»

Apesar da aflição, Tânya subiu ao palco e cumpriu o compromisso profissional, mesmo em sofrimento: «Foi o espetáculo mais difícil da minha vida para fazer. Porque eu tinha que estar bem, tinha que estar a sorrir. E as pessoas nem imaginavam o que estava a acontecer.»

O esforço foi reconhecido pelos colegas do cantor: «Gostei de receber a mensagem do Paquito (produtor) a agradecer, de facto, da minha equipa conseguir dizer que sim em tão pouco tempo e que conseguimos fazer um espetáculo de um ponto ao outro do país.»

O cantor Iran Costa continua em recuperação.

Temas: Cantor Musica Dois às 10 Iran Costa Tanya

A Não Perder

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Eu sou amigo dela»

Há 26 min

Finalmente! O aparador elétrico da Philips que trata do rosto e do corpo está em promoção

Há 2h e 2min

Daniela Santos declara-se a pessoa especial: «Até que a morte nos separe»

Hoje às 09:12

Os botões metálicos das calças de ganga têm um propósito que quase ninguém conhece

Ontem às 17:00

Todos acreditamos que este alimento é saudável, mas contém mais açúcar que um refrigerante

Ontem às 16:30

Este é o segredo de Cameron Diaz para manter um corpo jovem aos 53 anos

Ontem às 16:00

Não se viu na televisão, mas Catarina Miranda esteve nos bastidores durante entrevista de Afonso Leitão. Veja as imagens exclusivas

Ontem às 15:45
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

16 set, 11:24

«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela

Há 1h e 23min

Cristina Ferreira sobre o «Secret Story 9»: «O mundo ainda está em choque com o confessionário de Secret Story 9»

Ontem às 09:56

Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»

16 set, 11:17

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Descubra como fazer lasanha na air fryer

Ontem às 15:30

Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar no ponto certo

Ontem às 14:30

Testámos esta receita de cheesecake e agora todos nos perguntam como se faz

Ontem às 10:30

Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

15 set, 15:30

Fora do Estúdio

Daniela Santos declara-se a pessoa especial: «Até que a morte nos separe»

Hoje às 09:12

«Procurei-te durante a vida inteira»: irmãos separados à nascença reencontram-se 80 anos depois

Ontem às 15:00

De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»

Ontem às 09:03

«Um extraordinário filho»: Esta foi a história que deixou Cristina Ferreira emocionada

16 set, 16:15

Fotos

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Eu sou amigo dela»

Há 26 min

Finalmente! O aparador elétrico da Philips que trata do rosto e do corpo está em promoção

Há 2h e 2min

Tanya emociona-se ao falar de Iran Costa: «Eu recebi o telefonema e soube antes de toda a gente»

Há 2h e 15min

Daniela Santos declara-se a pessoa especial: «Até que a morte nos separe»

Hoje às 09:12