Tanya emociona-se ao falar de Iran Costa: «Eu recebi o telefonema e soube antes de toda a gente»

Em direto no «Dois às 10», Tanya recordou o pânico que sentiu ao saber que Iran Costa tinha sofrido um enfarte e de como o substituiu.

Esta manhã, Tânya esteve no programa Dois às 10 e partilhou um dos momentos mais marcantes da sua vida profissional e pessoal: a notícia do enfarte sofrido por Iran Costa, com quem mantém uma relação de amizade próxima: «Eu recebi a mensagem, aliás, o telefonema. Eu soube antes de toda a gente, porque eu tinha que aceitar o concerto», começou por recordar a cantora.

Na altura, Tânya atuava em Mirandela, com deslocação já marcada para Portimão no dia seguinte: «Eu tinha que dizer que sim. Estamos a falar que eu ia praticamente para Portimão no dia a seguir. Não ia dormir, ia dormir três horas.»

A ligação de longa data a Iran Costa intensificou o choque: «Eu gosto muito do Iran, eu conheço-o há muitos anos. Comecei a ficar em pânico. A Isa, que estava comigo, começou a chorar compulsivamente e a dizer: ‘Nós não somos nada, nós não somos nada. Temos que viver o agora’.»

Apesar da aflição, Tânya subiu ao palco e cumpriu o compromisso profissional, mesmo em sofrimento: «Foi o espetáculo mais difícil da minha vida para fazer. Porque eu tinha que estar bem, tinha que estar a sorrir. E as pessoas nem imaginavam o que estava a acontecer.»

O esforço foi reconhecido pelos colegas do cantor: «Gostei de receber a mensagem do Paquito (produtor) a agradecer, de facto, da minha equipa conseguir dizer que sim em tão pouco tempo e que conseguimos fazer um espetáculo de um ponto ao outro do país.»

O cantor Iran Costa continua em recuperação.