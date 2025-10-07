Cantora portuguesa escondeu diagnóstico de cancro do grande público: «Tirar um peito é sempre uma amputação»

  Dois às 10
  Hoje às 11:49

Anabela revelou que enfrentou um carcinoma da mama em 2023, o mesmo ano em que perdeu o pai. A cantora foi submetida a uma cirurgia para remover um dos seios e, apesar do medo, manteve-se confiante.

Anabela atravessou um dos períodos mais marcantes da sua vida. Em 2023, a cantora e atriz descobriu que tinha um carcinoma da mama, num ano em que também perdeu o pai — com quem mantinha uma relação muito próxima.

Sem revelar publicamente o diagnóstico na altura, Anabela enfrentou a doença em silêncio, com coragem e fé. Após viver de perto o cancro na família — a mãe, uma tia e uma prima também o superaram —, a artista foi submetida a uma cirurgia para remover um dos seios“Tirar um peito é sempre uma amputação”, confessou, reconhecendo o impacto físico e emocional da operação.

Apesar do susto, não precisou de tratamentos complementares e manteve-se otimista ao longo do processo. O exemplo de força das mulheres da família serviu-lhe de inspiração:

O ano, contudo, ficou marcado por outra dor: a morte do pai, uma perda que descreve como “a mais difícil da vida”. “Deixou de estar presente fisicamente, mas continua todos os dias comigo”, partilhou.

Agora, com o coração em paz e uma nova força interior, Anabela prepara-se para celebrar 40 anos de carreira e continua a inspirar o público com a sua voz e resiliência. A artista foi convidada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro para atuar no concerto solidário “Cante Pela Sua Saúde”, no Teatro Thalia, em Lisboa, no próximo dia 11 de outubro.

Com este projeto, que promove o bem-estar físico e emocional através da música, Anabela transforma a dor em esperança, ajudando outros a reencontrar o sorriso — tal como ela o fez.

Temas: Cantora Anabela Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio Ramos

