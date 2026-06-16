Após perder nove quilos e submeter-se a cirurgia, cantora portuguesa deixa Cristina Ferreira sem palavras: «Tu estás linda»

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A cantora surpreendeu os fãs com uma transformação física que resulta de uma decisão tomada depois de uma significativa perda de peso.

Mónica Sintra, que soma mais de três décadas de carreira, recorreu à ajuda da médica cirurgiã plástica Luísa Magalhães Ramos para recuperar a confiança antes do lançamento de um novo tema.

Tudo começou há cerca de dois anos, quando um desconforto no estômago a levou a alterar os hábitos alimentares. Na sequência dessas mudanças, a artista perdeu nove quilos ao longo de dois anos, mas as oscilações de peso tornaram mais evidente um complexo que já a acompanhava há algum tempo: o excesso de pele na zona do pescoço.

Para ultrapassar essa insegurança, Mónica Sintra submeteu-se a vários procedimentos estéticos, incluindo uma blefaroplastia, a remoção do excesso de pele do pescoço e a colocação de gordura nas maçãs do rosto.

A cantora revelou ainda que, antes da intervenção, evitava ser fotografada ou filmada de perfil devido ao desconforto com a sua imagem. “Agora já podem fotografar-me e filmar-me de frente ou de lado”, afirmou, explicando que anteriormente pedia sempre “para terem cuidado” quando a captavam de lado.

Segundo Mónica Sintra, o pós-operatório está a decorrer de forma positiva, embora o resultado definitivo só seja visível ao fim de cerca de três meses.

Além da transformação estética, a artista celebrou recentemente o 48.º aniversário e continua a preparar novos projetos musicais, depois de, no início do ano, também ter surpreendido ao pintar o cabelo de cor-de-rosa para acompanhar o lançamento da balada “Sem Nunca o Ser”.