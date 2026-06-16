Após perder nove quilos e submeter-se a cirurgia, cantora portuguesa deixa Cristina Ferreira sem palavras: «Tu estás linda»

  • Dois às 10
  • Ontem às 11:45
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A cantora surpreendeu os fãs com uma transformação física que resulta de uma decisão tomada depois de uma significativa perda de peso.

Mónica Sintra, que soma mais de três décadas de carreira, recorreu à ajuda da médica cirurgiã plástica Luísa Magalhães Ramos para recuperar a confiança antes do lançamento de um novo tema.

Tudo começou há cerca de dois anos, quando um desconforto no estômago a levou a alterar os hábitos alimentares. Na sequência dessas mudanças, a artista perdeu nove quilos ao longo de dois anos, mas as oscilações de peso tornaram mais evidente um complexo que já a acompanhava há algum tempo: o excesso de pele na zona do pescoço.

Para ultrapassar essa insegurança, Mónica Sintra submeteu-se a vários procedimentos estéticos, incluindo uma blefaroplastia, a remoção do excesso de pele do pescoço e a colocação de gordura nas maçãs do rosto.

A cantora revelou ainda que, antes da intervenção, evitava ser fotografada ou filmada de perfil devido ao desconforto com a sua imagem. “Agora já podem fotografar-me e filmar-me de frente ou de lado”, afirmou, explicando que anteriormente pedia sempre “para terem cuidado” quando a captavam de lado.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo Mónica Sintra, o pós-operatório está a decorrer de forma positiva, embora o resultado definitivo só seja visível ao fim de cerca de três meses.

Além da transformação estética, a artista celebrou recentemente o 48.º aniversário e continua a preparar novos projetos musicais, depois de, no início do ano, também ter surpreendido ao pintar o cabelo de cor-de-rosa para acompanhar o lançamento da balada “Sem Nunca o Ser”.

Temas: Cantora Cristina Ferreira Mónica Sintra Dois às 10 Musica
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Eram amigas na ficção, mas nos bastidores era bem diferente: «Era muito boa atriz para fingir que éramos amigas»

Ontem às 16:35

Filhos viram o pai abandonar a mãe após o diagnóstico de cancro: «Nem foi ao funeral»

Ontem às 15:39

Jovem com autismo surpreende Cristina Ferreira com presente especial. E há um detalhe que tocou a apresentadora

Ontem às 15:14

Estes são os 14 tesouros do Norte que podem tornar-se Maravilhas de Portugal

Ontem às 12:46

Condenado por violência doméstica, Nuno Homem de Sá revela nome que deu à pulseira eletrónica: «É o diminutivo da minha namorada»

Ontem às 12:32

Não espere pelo Prime Day: este aspirador vertical que aspira e lava já está com 47% de desconto

Ontem às 10:33

Bronca em direto. Leomarte Freire chama Daniela Santo de "lixo": «Não tenho interesse em falar»

Ontem às 10:32
MAIS

Mais Vistos

Criança com autismo oferece presente de fé a Cristina Ferreira: «Tu sabes que eu acredito e confio»

Ontem às 11:01

Flávio viu o pai abandonar a mãe depois do diagnóstico de cancro: «Já o retirei da minha vida»

Ontem às 11:55

Revoltado com o que ouviu, Leomarte Freire manda recado a comentador da TVI: «Esquece-se do papel que fez»

Ontem às 10:11

Antes de morrer, mãe de Flávio fez um pedido emocionante ao filho: «Foi a primeira coisa que ela pediu»

Ontem às 11:55

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

Ontem às 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

11 jun, 16:00

Fora do Estúdio

Eram amigas na ficção, mas nos bastidores era bem diferente: «Era muito boa atriz para fingir que éramos amigas»

Ontem às 16:35

Jéssica Vieira desvenda detalhes sobre o novo namorado: «Era esta a pessoa que procurava há muito tempo. E estava tão perto»

Ontem às 09:36

Inédito: Catarina Miranda mostra o presente que nunca chegou às mãos de Afonso Leitão

15 jun, 16:18

Jéssica Vieira e Marcelo Palma acabam com os rumores e revelam finalmente o que os une

15 jun, 10:28

Fotos

Eram amigas na ficção, mas nos bastidores era bem diferente: «Era muito boa atriz para fingir que éramos amigas»

Ontem às 16:35

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

Ontem às 16:07

Filhos viram o pai abandonar a mãe após o diagnóstico de cancro: «Nem foi ao funeral»

Ontem às 15:39

Jovem com autismo surpreende Cristina Ferreira com presente especial. E há um detalhe que tocou a apresentadora

Ontem às 15:14