Cantora acarinhada pelos portugueses surge muito mais magra: «Antes de entrar num sítio, já sentia os olhares»

A propósito do Dia Mundial da Obesidade, Xana Carvalho fez um desabafo e mostrou a transformação física que viveu nos últimos anos.

Xana Carvalho assinalou o Dia Mundial da Obesidade com um desabafo profundo nas redes sociais. A cantora que participou no reality show Dilema, partilhou duas fotografias — o antes e o depois — e falou abertamente sobre o impacto que os comentários e os olhares tiveram ao longo de anos.

Hoje visivelmente mais magra após um processo de transformação pessoal, Xana Carvalho decidiu aproveitar a data para refletir sobre o preconceito associado ao peso e sobre as marcas emocionais que essa experiência deixou.

Num texto longo e sentido, a artista recorda como durante muito tempo viveu em constante alerta. “Antes de entrar num sítio, já sentia os olhares. Antes de alguém falar, o corpo já encolhia”, escreveu, descrevendo a pressão que sentia sempre que estava em público. A cantora explica que muitas vezes optava por roupas largas, não por estilo, mas como forma de proteção. “Cada tecido solto era uma tentativa de silenciar comentários, de evitar perguntas, de não ser o assunto da sala”, confessou.

Mesmo assim, diz que os comentários surgiam. “Os olhares demorados. Os sorrisos de canto. E a pergunta dita como se fosse inofensiva: ‘Estás mais gorda?’”, recorda, sublinhando que essas palavras tinham um impacto profundo. Xana Carvalho admite que existe uma dor muito particular quando se sente que o corpo deixa de ser apenas nosso. “Há uma dor muito específica em perceber que o nosso corpo deixou de ser só nosso e passou a ser território público”, escreveu.

Para a artista, a obesidade não se combate com críticas ou humilhação. “Combate-se com cuidado, com escuta, com respeito. E, acima de tudo, com humanidade”, defende. Ao mostrar duas fotografias suas, em fases diferentes da vida, Xana Carvalho reforça que continua a ser a mesma pessoa. “O mesmo corpo a atravessar fases. A mesma mulher a aprender, lentamente, a não pedir desculpa por existir”, escreveu.

Apesar de hoje se sentir mais segura, reconhece que as marcas emocionais permanecem. “Hoje já não me escondo como antes. Mas a ferida dos olhares fica. E cicatrizes também contam histórias.”

