Cantora portuguesa interrompeu gravidez e nunca mais pôde engravidar: «Demorei a aceitar porque acho que nasci para ser mãe

  • Dois às 10
  • Há 1h e 23min

Sónia Costa voltou a falar sobre uma das maiores dores da sua vida e emocionou-se ao recordar o sonho de ser mãe que ficou por cumprir.

Sónia Costa voltou a abrir o coração no Dois às 10 e falou sobre uma das maiores dores da sua vida: a impossibilidade de ser mãe.

Com um passado marcado por traumas, a cantora recordou que casou aos 24 anos e chegou a engravidar. Contudo, após uma queda, foi obrigada a interromper a gravidez. Mais tarde, enfrentou complicações graves. Só em 2023, numa entrevista a Manuel Luís Goucha, revelou que ficou com uma massa no útero na sequência de um aborto mal feito, o que a impediu de voltar a engravidar.

Agora, voltou a abordar o tema, assumindo-se como uma mulher de fé. “Nunca me zanguei com Deus por isso, zanguei-me por alguma morte. Mas não vale a pena. Deus tem o tempo certo e nós temos cada um o nosso percurso e eu acredito no destino”, afirmou.

Ainda assim, admite que o processo de aceitação não foi imediato. “Demorou um bocadinho a aceitar, porque acho que nasci para ser mãe”, confessou, emocionada.

Apesar de tudo, Sónia garante que encontrou outras formas de dar amor. “Mas tenho o meu Shine”, disse, referindo-se ao seu cão, que ocupa um lugar muito especial na sua vida.

Uma vida de superação

A história de Sónia Costa é marcada por desafios desde cedo. Aos 10 anos perdeu a voz e correu o risco de nunca mais voltar a falar. Cresceu numa família com regras muito rígidas, especialmente por ser rapariga, e apesar de sonhar ser cantora, sentia que os pais eram um impedimento.

No entanto, o talento falou mais alto. Com uma voz poderosa e amplamente reconhecida, conseguiu afirmar-se na música. Ainda assim, assume que não alcançou a carreira que gostaria de ter.

Entre perdas, fé e resiliência, Sónia Costa continua a mostrar que, apesar das feridas do passado, nunca deixou de acreditar no seu caminho.

Temas: Cantora Sónia Costa Dois às 10

